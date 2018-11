Séries françaises et européennes : Netflix passe vraiment la vitesse supérieure

Netflix ne plaisante plus avec l'Europe. Le numéro un mondial de la vidéo à la demande, riche de 137 millions d'abonnés dans 190 pays, a annoncé ces derniers jours une flopée de nouveaux projets sur le Vieux Continent.

A partir de décembre 2018 et jusqu'à 2020, Netflix va mettre en ligne pas moins de 20 nouvelles séries originales européennes, dont cinq françaises. Cela représente une augmentation drastique du nombre de séries européennes produites par le géant californien, dans leur propre langue et dans tous les genres, de la comédie à l'horreur, en passant par les séries historiques et les drames. Dans le détail, il y aura sept séries allemandes, cinq françaises (ainsi que quatre films), une britannique, une norvégienne, une espagnole, une italienne, une polonaise et une turque (Netflix compte la Turquie dans sa "zone Europe"). Le groupe dirigé par Reed Hastings tentera même deux coproductions européennes, dont l'ambitieuse Criminal, une série policière de 12 épisodes dont l'action se déroule dans quatre pays (France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni), ainsi que la série Young Wallender, co-produite au Royaume-Uni et en Suède.

Phase 2 de la stratégie d'internationalisation

Jusqu'à présent, le champion du streaming vidéo était surtout un acteur américain doté d'un catalogue essentiellement américain, autant pour les contenus achetés sous licence que pour ses productions originales. Logique : la première étape du développement de Netflix a été de conquérir son marché local, les Etats-Unis. Ainsi, les séries Orange is the new black, House of cards, Sense 8 et les multiples co-productions avec le studio Marvel ont été cruciales pour imposer la plateforme comme l'un des meilleurs producteurs de séries, digne du vénérable HBO. Netflix a ainsi rapidement conquis le public et a su incarner l'évolution des usages, la télévision se consommant désormais de plus en plus à la demande et de manière individuelle. Fort de cette légitimité, Netflix a donc commencé sa conquête du monde, indispensable pour trouver des relais de croissance, en misant sur le soft power culturel, les séries et films américains étant généralement populaires partout ailleurs.

Mais cette première phase est désormais achevée. Comme le révèlent les derniers résultats financiers du troisième trimestre 2018, Netflix a déjà conquis plus de 58 millions d'abonnés aux Etats-Unis, et toucherait en réalité au moins trois fois plus d'Américains en raison du partage des comptes. Autrement dit, ses marges de progression sur son marché domestique sont très limitées.

La croissance du groupe repose donc essentiellement sur l'international. Aujourd'hui, sur 137 millions d'abonnés dans le monde, Netflix en compte 78,6 millions hors des Etats-Unis, répartis dans 190 pays à l'exception notable de la Chine. Un chiffre énorme mais trompeur car Netflix peut encore mieux faire : en France par exemple, qui serait son meilleur marché européen derrière le Royaume-Uni, la plateforme revendique environ 4 millions d'abonnés. Loin, donc, d'une situation hégémonique comme aux Etats-Unis. De manière plus générale, l'Europe, plus riche et plus mature dans les usages numériques que les pays en développement, est logiquement l'un des piliers de sa stratégie d'expansion et fait l'objet de toutes les attentions de Ted Sarandos, le directeur des contenus de Netflix.

[Un graphique de notre partenaire Statista. Cliquez pour agrandir l'infographie]

Attaquer chaque marché avec des séries originales locales

Pour passer à la phase 2 de sa stratégie d'expansion dans ses marchés les plus prometteurs, Netflix veut donc produire davantage de contenus créés et interprétés par des talents "locaux", dans leur langue. L'objectif : améliorer sa notoriété dans les pays en question et déclencher de nouveaux abonnements. Cerise sur le gâteau : créer des contenus européens va dans le sens de la législation, puisque Netflix s'est vu imposer des quotas.

Actuellement, les séries européennes originales de Netflix sont peu nombreuses : la française Marseille avec Gérard Depardieu, les espagnoles La Casa de Papel et Elite, ainsi que l'allemande Dark, ont été les premières productions Netflix écrites, réalisées et interprétées par des talents "locaux". Un pari payant: non seulement ces séries ont permis de recruter de nouveaux abonnés, mais elles ont aussi contribué à l'attractivité globale de Netflix. Marseille, par exemple, a beau avoir été massacrée par la critique, la notoriété de Gérard Depardieu lui a assuré un énorme succès dans le monde entier, notamment en Asie et en Amérique latine. La Casa de Papel, carton-surprise, s'est illustrée comme "la série non-anglophone la plus regardée dans l'histoire de Netflix", se félicitait le groupe en avril dernier. L'allemande Dark ou la danoise The Rain ont aussi été "regardées et appréciées dans le monde entier".

"Nous voulons raconter des histoires locales dotées d'un attrait global. Nos futurs projets allemands par exemple sont à la fois indéniablement allemands mais ils racontent une histoire qui peut toucher des spectateurs partout dans le monde", a résumé fin novembre Kelly Luegenbiehl, la vice-présidente des séries originales en Europe.

ENCADRÉ

Les 6 prochaines séries françaises de Netflix

Plan Coeur (7 décembre 2018, série) : comédie romantique par les auteurs de Connasse ou du film Tel mère telle fille.