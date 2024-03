Streaming : la plateforme Max sera lancée le 21 mai dans plusieurs pays d’Europe, avant les JO en France

Le lancement en France de la plateforme de SVoD, Max, interviendra « très bientôt » et la date sera annoncée « demain ». À tout seigneur tout honneur, mercredi 20 mars à l'occasion du festival Séries Mania qui se déroule cette semaine à Lille, Clément Schwebig, le président de Warner Bros.Discovery (WBD) pour l'Europe de l'Ouest et l'Afrique, a pratiqué la technique du teasing, chère au monde de l'audiovisuel.

Jeudi après-midi, c'est donc JB Perrette, le patron de l'activité Global streaming and Games du géant américain des contenus, qui a (presque) dévoilé l'arrivée, avant les JO en France, Belgique, Pologne et Pays-Bas mais le 21 mai en Espagne, au Portugal et en Europe centrale, de cette offre payante née de la fusion des services HBO Max et Discovery+. Même si le groupe entend s'appuyer sur un tissu d'opérateurs pour déployer son service comme Vodafone, Másmovil ou Orange en Espagne, on ne sait pas pour le moment quels partenaires français seront privilégiés. Actuellement, le Pass Warner, qui regroupe une partie de l'offre du groupe, est accessible via les channels d'Amazon Prime Video.

Les JO comme rampe de lancement, nouvelle série de Game of Thrones

« 2024 sera l'été du sport sur Max. Tous les abonnés, dans les 25 pays où le service sera disponible, auront accès à l'intégralité des Jeux et ils ne manqueront aucun moment d'action », s'est enthousiasmé JB Perrette, qui ambitionne de placer Max dans « le top 3 des plateformes en termes de consommation et de rentabilité ».

Inauguré aux États-Unis en mai dernier puis déployé en Amérique Latine, le nouveau service de SVoD compte profiter à plein des Jeux Olympiques (26 juillet-11 août) dont Warner Bros. Discovery détient les droits payants. Sa chaîne Eurosport, dont les programmes seront disponibles dans Max, retransmettra les épreuves dans 47 pays et 21 langues.

Au moment où la concurrence entre les plateformes payantes (Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Paramount+ ou le français Canal+ qui vient de racheter OCS) s'exacerbe malgré la baisse des budgets et où les acteurs nationaux privilégient leurs offres de streaming gratuit avec publicité (TF1+, M6+, france.tv), le sport ne sera toutefois pas la seule rampe de lancement de plateforme. La saison 2 de House of the dragon, la série HBO dérivée de la série culte Game of Thrones, est annoncée pour le 16 juin.

Des films, des documentaires et les séries Harry Potter et The Penguin

Dans la foulée de Netflix et Disney+ qui ont déroulé à Lille leur line-up de programmes, avec un Disney+ qui entend délivrer davantage de divertissement pour adultes, Max appuie en premier lieu son positionnement sur les « racines du groupe », sur « un savoir-faire unique en matière de storytelling » et sur tout le catalogue et les contenus de Warner Bros. Discovery pour séduire de futurs abonnés.

Outre une vaste bibliothèque cinéma qui comprend les productions Warner Bros. mais aussi les univers DC et Harry Potter, ainsi que des films récents tels que Wonka, Barbie et Dune, l'offre, également enrichie des documentaires de Discovery et de programmes pour enfants, se veut diversifiée, pour tous les publics.

Côté séries, elle s'appuiera sur le poids lourd HBO qui depuis vingt ans a produit des fictions cultes comme Les Sopranos, Game of Thrones, True Detective, œuvres très attractives proposées jusqu'en décembre 2022 par OCS. Ce catalogue est encore disponible en France dans le Pass Warner de Prime Vidéo (hors nouvelles productions).

En plus de l'arrivée d'une nouvelle série GOT, Max programmera d'autres séries internationales à fort potentiel et tirées de films : Dune The Prophecy, Harry Potter et The Penguin avec Colin Farrell, une adaptation de la saga Batman.

Des contenus français et singuliers

Sur le marché français, Max mise aussi sur des acquisitions nouvelles, comme la série française Polar Park en deuxième diffusion après Arte, et des productions locales originales. Au niveau européen, ce sont 4.500 heures d'originaux qui sont d'ailleurs annoncées.

À Séries Mania, l'équipe française a indiqué vouloir s'attacher à des « fictions modernes » et des séries documentaires faisant la part belle aux auteurs et aux réalisateurs. « Une fois l'audience consolidée, la plateforme proposera aussi des programmes de flux » a ajouté Vera Peltekian, vice-présidente des productions originales Max France.

Les trois premières fictions françaises dévoilées par Max comptent ainsi Malditos, (7 x 52'), thriller sur la communauté gitane, aux airs de western camarguais, Une amie dévouée, mini-série et thriller psychologique de 4x52' librement adapté du livre La mythomane du bataclan d'Alexandre Kauffmann et incarné par Laure Calamy. Enfin Max a donné son feu vert à une adaptation du livre Vivre avec nos morts de la rabbine Delphine Horvilleur (8 x30').

Trois forfaits d'abonnement, une option sport

Préfigurant que le marché du streaming n'en est qu'à ses débuts, et prenant pour exemple la seconde vie qu'a connu l'industrie musicale après s'être adaptée au streaming, JB Perrette croit en l'avenir du streaming. Pour toucher les abonnés, la plateforme proposera trois types de forfaits dont les prix n'ont pas été détaillés : basic (Full HD avec publicité et deux appareils en même temps), standard (Full HD, deux appareils, 30 téléchargements) et Premium (4K HDR, quatre appareils, 100 téléchargements). Une option sport pourra être ajoutée à n'importe lequel des forfaits.

En 2023, le groupe américain a affiché un total de 97,7 millions d'abonnés OTT aux Etats-Unis et dans les pays où HBO Max et Discovery+ étaient proposés, et enregistré ses premiers bénéfices sur le streaming, à 103 millions de dollars contre une perte de 1,7 milliard de dollars en 2022. Le déploiement à l'international de Max cette année doit marquer un tournant pour le groupe.