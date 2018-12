Avec sa "Freebox Delta", Free mise sur le haut-de-gamme

Il a enfin levé le voile sur ses nouveaux équipements. L'opérateur Free (Iliad ) a dévoilé ce mardi sa nouvelle génération de "Freebox" qu'il présente comme révolutionnaire car associant un ensemble inédit de technologies, de services et d'équipements avec l'espoir de repartir à la conquête de ses abonnés. La Freebox "Delta", dont le lancement avait été plusieurs fois retardé, inclut, sans surcoût, un abonnement au populaire service de contenus en streaming Netflix, un accès à un millier de titres de presse ainsi que l'assistant vocal Alexa d'Amazon.

L'appareil, dont la précédente version datait de 2010, proposera outre une vitesse de débit de 10 gigabits, une technologie associant la 4G et l'ADSL, afin d'offrir une rapidité accrue aux foyers qui ne sont pas encore équipés de la fibre.

Une box comprenant une enceinte Devialet

L'appareil, conçu par le designer Jasper Morrison, pourra faire office d'enceinte connectée grâce à la technologie du français Devialet tout en incluant un ensemble de capteurs pour assurer la sécurité de la maison.

Free proposera ce nouvel équipement au prix, revu à la hausse, de 49,99 euros par mois, a annoncé le PDG Thomas Reynaud lors d'une conférence de presse au siège parisien du groupe. Un montant auquel il faut ajouter 10 euros par mois (pendant 48 mois) pour l'enceinte Devialet.

"Chez Free, notre ADN c'est de rendre accessible à tout le monde des produits exceptionnels", a déclaré le fondateur Xavier Niel, lors de l'événement.

Une deuxième box, à un prix plus accessible, est également commercialisée. Il s'agit de la Freebox One, disponible à partir de 29,90 euros par mois pendant un an (puis 39,90 euros). Sachant que cette offre est réservée aux 100.000 premiers abonnés.

(Avec Reuters)