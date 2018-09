Le coup de griffe d’Orange à Free pour publicité « trompeuse »

Orange a vu rouge. D'après nos informations, l'opérateur historique s'est écharpé, ces derniers jours, avec son concurrent Free. Le groupe dirigé par Stéphane Richard n'a pas du tout apprécié une récente campagne d'e-mailing de son rival, estimant qu'elle lui portait préjudice. Après une mise en demeure et la menace de porter frontalement l'affaire en justice, Free a finalement décidé d'envoyer un mail correctif aux clients concernés. Ce qui a mis fin au différend.

L'affaire a débuté il y a un peu moins de deux semaines. Rompu aux campagnes d'e-mailing, Free, aujourd'hui en difficulté dans l'Hexagone, envoie un message à ses abonnés Freebox en « dégroupage partiel » - c'est-à-dire, en clair, ceux qui ont conservé en parallèle de leur abonnement Internet chez Free, une ligne téléphonique fixe chez Orange. Dans cette missive, que le site Universfreebox a publié le 6 septembre, l'opérateur de Xavier Niel « encourage » ses clients « à migrer de [leur] offre actuelle (...) vers l'offre Freebox en dégroupage total ». Et ce, afin « d'économiser le prix de [leur] abonnement téléphonique, [qu'ils payent] encore actuellement auprès de l'opérateur historique Orange », lequel s'élève à 17,96 euros par mois.

Pour inciter ses abonnés à passer de la sorte tous leurs services télécoms chez-lui, Free termine son mail par cette affirmation :

Chez Orange, cette phrase ne passe pas du tout. A ses yeux, Free instrumentalise ici de manière « trompeuse », nous dit une source proche du dossier, une actualité (celle de la fin de la commercialisation des lignes analogiques traditionnelles encore utilisées pour la téléphonie fixe) pour inciter ses clients à migrer tous leurs services chez lui, sous peine d'essuyer d'éventuels problèmes. L'ex-France Télécom a en effet annoncé cet été qu'il cesserait d'installer de nouvelles lignes téléphoniques fixes sur un vieux réseau, le Réseau téléphonique commuté (RTC), qu'il gère seul, à compter du 15 novembre prochain. Sachant que ce réseau - dont la technologie a été inventée au 19e siècle - va progressivement être éteint à compter de la fin 2022 au profit de la téléphonie par IP, qui nécessite une box Internet. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas, a priori, de lien entre la fin de la commercialisation de nouvelles lignes sur le bon vieux RTC et l'apparition de possibles « interruptions de service », comme l'indique Free.

Remonté, Orange a lancé une procédure de mise en demeure envers Free. Le 7 septembre, l'opérateur a demandé à son rival de préciser à ses abonnés que la fin du RTC n'aurait aucune conséquence pour ses services comme pour les siens. L'opérateur de Xavier Niel s'est alors fendu, sans traîner, d'un second mail à ses fidèles, également publié par Universfreebox le 12 septembre dernier:

Mais pour le groupe de Stéphane Richard, le compte n'y est pas. Pour lui, si Free affirme que les abonnés Orange ne rencontreront pas de problème avec leur ligne téléphonique fixe, il reste silencieux concernant ses propres services Internet. Autrement dit, il laisse planer le spectre d'éventuels ennuis auprès de ses abonnés en dégroupage partiel à compter du 15 novembre. Orange a alors décidé, en fin de semaine dernière, de porter rapidement l'affaire devant la justice. Sitôt informé de l'attaque d'Orange, Free aurait décidé, selon nos informations, de se fendre d'un troisième mail à ses abonnés pour préciser que la fin de la commercialisation de nouvelles lignes sur le RTC n'aurait pas de conséquences pour ses offres comme pour celles d'Orange. Ce qui a mis fin au litige. Contacté par La Tribune, Free n'a pas souhaité faire de commentaire.

En parallèle, Orange a également, selon nos informations, envoyé une mise en demeure à une autre société en début de semaine. Il s'agit du groupe Bruneau, un spécialiste des fournitures de bureaux, qui s'est récemment lancé dans les télécoms auprès des TPE et PME. Pour l'opérateur historique, ce nouvel arrivant s'est aussi servi des annonces sur l'extinction du RTC pour envoyer un message alarmiste afin de conquérir des clients. C'est une publicité de Bruneau à la radio, sur BFM, qui a mis le feu aux poudres. Si ce spot vante d'abord ses nouveaux « abonnements télécoms et Internet 100% pro sur les meilleurs réseaux », il explique ensuite que « dès le 15 novembre, deux entreprises sur trois vont devoir changer de téléphonie ». Ce qui n'est pas vrai.

En fin d'après-midi, ce mardi, Bruneau affirmait qu'il n'avait pas encore reçu de mise en demeure d'Orange. Eric Thomas, directeur de Bruno Solution Télécom, est toutefois revenu sur la publicité du groupe sur BFM :

« Ce qui est certain, c'est que la radio [offre un espace] de communication réduit. On a 20 secondes pour s'exprimer... Donc on va forcément vite. Et on invite, comme vous l'avez entendu dans le spot, les auditeurs à venir sur notre site. Cette publicité, c'est avant tout une invitation à se connecter sur le site Bruneau.fr pour en savoir plus. »