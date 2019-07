Attribution de la 5G : le régulateur dévoile les règles du jeu

L’attribution va concerner la bande de fréquences 3,4 à 3,6 GHz. L’Arcep l’appelle la bande « cœur » de la 5G, car elle permet d’offrir à la fois un bon débit et une bonne portée. (Crédits : Sergio Perez)

L’Arcep a présenté ce lundi les modalités d’attribution des fréquences 5G aux opérateurs télécoms. Ces règles du jeu, qui sont soumises à consultation publique et pourront encore être modifiées, prennent en compte les desiderata du gouvernement. L’exécutif s’est dit prêt à se montrer financièrement moins gourmand pour cette vente des fréquences, en échange d’une couverture plus rapide des villes et des campagnes.