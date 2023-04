Fibre : Jean-Noël Barrot appelle à un « nouvel accord » avec les opérateurs télécoms

C'est, à l'en croire, son dossier « le plus important ». Lors d'une audition au Sénat ce mercredi, Jean-Noël Barrot a fait de la fin du chantier de la fibre sa première priorité. « Il faut franchir la dernière marche de ce grand chantier de la fibre, et passer du raccordable au raccordé », a-t-il déclaré. Aujourd'hui, environ 80% des locaux et habitations sont raccordables à cette technologie, qui permet de bénéficier d'un Internet ultra-rapide. Ce nouveau réseau fait la fierté de l'Etat comme des opérateurs. Mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour terminer les déploiements. De fait, les 20% de locaux et habitations qui restent à rendre raccordable « sont probablement les plus difficiles et les plus coûteux », a rappelé le ministre.

Comment, dès lors, boucler ce chantier ? Pour Jean-Noël Barrot, la solution passera nécessairement par « un accord avec l'ensemble des parties prenantes ». A savoir « l'Etat, les opérateurs et les collectivités », a précisé le ministre. Il y a un « effort financier assez significatif qu'il va falloir porter ensemble », a-t-il ajouté, plaidant pour une répartition « équitable et juste ». « Il faut nous mettre autour de la table pour se partager les responsabilités, et préparer la bascule définitive du cuivre (ADSL, Ndlr) vers la fibre », a renchéri Jean-Noël Barrot.

En finir avec les malfaçons

Le mois dernier, Jean-Noël Barrot avait notamment émis l'idée de réformer une taxe sur les réseaux mobiles très critiquée par les Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, en échange de leur engagement à terminer rapidement, et proprement, le déploiement des réseaux de fibre.

Le ministre a aussi indiqué, ce mercredi, qu'il soutiendrait les initiatives visant à en finir avec les malfaçons et raccordements ratés sur les réseaux de fibre, qui suscitent la colère de beaucoup de clients. « Tout le monde peut s'accorder à dire qu'il serait dommage que les problèmes de qualité de la fibre ternissent le tableau d'un chantier industriel qui est une fierté française », a indiqué Jean-Noël Barrot.

« Une réussite inachevée »

Le mois dernier, l'Avicca, organisation représentant les collectivités impliquées dans le numérique, avait tiré la sonnette d'alarme concernant la fin du chantier de la fibre. Patrick Chaize, son président et sénateur de l'Ain (LR), l'avait qualifié de « réussite inachevée ». Il a aussi plaidé pour un « deal » entre l'Etat, les opérateurs et les collectivités. Outre assurer la complétude des déploiements, ce deal doit, selon lui, assurer la pérennité des réseaux, et garantir « l'équilibre économique » de ceux gérés par les collectivités, notamment dans les campagnes.