Fibre optique : l’UFC-Que Choisir fusille l’accord entre Orange et le gouvernement

Elle s'est fendue d'un billet au vitriol. Marie-Amandine Stévenin, la présidente de l'UFC-Que Choisir, n'a pas sablé le champagne après l'annonce, au début du mois, d'un accord entre le gouvernement et Orange pour assurer la fin du chantier du déploiement de la fibre. Dans une tribune publiée ce mercredi sur le site de l'association, elle considère que ce deal « manque cruellement d'ambition ».

Marie-Amandine Stévenin déplore que l'accord « prévoit qu'Orange raccorde à la fibre plus de 98,5% des logements » dans les villes moyennes et les périphéries des grandes agglomérations dans les deux prochaines années, alors que l'opérateur historique s'était engagé à en faire 100% à la fin 2022. Elle critique aussi que ce même deal prévoit que les grandes villes et zones très densément peuplées passent, dans le même temps, de 92% à 96% de couverture en fibre. Aux yeux de la cheffe de file de l'UFC-Que Choisir, ces modalités « actent un quasi-renoncement du gouvernement à ce que tous les consommateurs disposent de la fibre optique d'ici fin 2025 », conformément à ce qu'a promis Emmanuel Macron.

L'alternative du satellite critiquée

Dans ce contexte, Marie-Amandine Stévenin fustige, aussi, la nouvelle offre Internet par satellite à très haut débit, à 49,99 euros par mois, lancée par Orange il y a deux semaines :

« De fait, cette offre peut avoir une certaine forme d'intérêt pour les seuls ménages qui ne disposent pas d'une bonne connexion filaire à Internet, constate-t-elle. Est-ce à dire qu'en étant moins exigeant avec Orange sur la couverture à la fibre optique, le gouvernement lui fait en plus le cadeau de lui donner un "marché" pour commercialiser une offre satellitaire coûteuse ? »

Très remontée, la présidente de l'UFC-Que Choisir estime que l'exécutif « ferait mieux de permettre à tous les consommateurs de bénéficier d'un véritable droit opposable au très haut débit », plutôt que « de négocier des accords faussement ambitieux avec Orange ». Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge des Télécoms, qui s'est félicité d'avoir négocié ce deal avec l'opérateur, appréciera.