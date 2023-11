Internet à très haut débit par satellite : Orange lance son offre en France

Jean-François Fallacher, le patron d'Orange France, l'avait promis. C'est désormais chose faite. Ce jeudi, l'opérateur historique lance une nouvelle offre de connexion à Internet via le satellite. Celle-ci est commercialisée via Nordnet, sa filiale dédiée à cette technologie. La nouveauté ? Cet abonnement permet d'accéder au très haut débit, soit une connexion supérieure à 30 Mbit/s.

Son prix, de 49,99 euros par mois, équivaut globalement à celui d'un abonnement à la fibre haut de gamme chez l'opérateur. Les clients devront toutefois se doter d'un « kit satellite » à 299 euros (ou 8 euros par mois en location). En outre, sa pose par Nordnet sera facturée 299 euros, avec une garantie d'un an. Orange rappelle que les foyers qui ne disposent pas d'un bon débit via les réseaux filaires (ADSL ou fibre) peuvent bénéficier d'une subvention, laquelle s'élève à 300 euros.

Orange cible « les zones les plus isolées »

Avec cette offre, Orange souhaite séduire, en priorité, les clients qui n'ont pas encore la fibre, et doivent composer avec un ADSL de mauvaise qualité. « Elle répond aux préoccupations des Français quels que soient leurs besoins en connectivité, et cela même dans les zones les plus isolées », affirme Jean-François Fallacher. Interrogé par La Tribune, Orange ne précise pas le nombre de clients attendus. Aujourd'hui, Nordnet en compte environ 25.000.

Cette nouvelle offre repose sur un tout nouveau satellite d'Eutelsat, baptisé Konnect VHTS. « Pesant 6,5 tonnes et mesurant neuf mètres de haut, il est le plus gros satellite européen jamais conçu », souligne l'opérateur. Si ce nouveau satellite permet bien d'accéder au très haut débit, ses performances restent inférieures à celles de la fibre. Avec ce type de satellite géostationnaire, à une altitude de 35.800 kilomètres, la latence (le temps de réponse du réseau) est plus importante. En outre, la connexion Internet peut, parfois, pâtir des caprices de la météo.

Un accord difficile avec Eutelsat

Pour rappel, Orange avait passé un deal avec Eutelsat en 2018 pour utiliser son satellite Konnect VHTS. A l'époque, l'opérateur était pourtant frileux à se lancer dans l'aventure, et à miser gros sur cette technologie, arguant que sa priorité était le déploiement de la fibre. Au terme de difficiles négociations, Orange, sous la pression de l'État, son principal actionnaire, a trouvé un accord avec Eutelsat, qui avait, pour l'occasion, mobilisé toute la filière satellitaire française.