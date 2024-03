Free étoffe ses abonnements Internet fixe avec une offre de vidéosurveillance

Chez Free, on aime faire les choses en famille. L'opérateur de Xavier Niel a annoncé ce mardi un partenariat avec la startup Qiara. Objectif affiché, étoffer tous ses abonnements Internet fixe avec une nouvelle offre de sécurité et de vidéosurveillance. Le fondateur de cette startup n'est autre qu'Alexis Bidinot, ex-directeur général délégué d'Iliad. C'est d'ailleurs avec le soutien de Xavier Niel qu'il a lancé sa société en 2020.

En conférence de presse ce mardi, Alexis Bidinot a présenté Qiara comme le « Free de la vidéosurveillance ». Il vient surtout de trouver, avec son ancien employeur, une jolie rampe de lancement pour tenter de faire son nid dans un écosystème aujourd'hui dominé par les Verisure et autres Homiris.

Son pack de base, qui comprend une caméra à haute définition, un détecteur de mouvement avec capteur à infrarouge, un détecteur d'ouverture (pour les portes ou fenêtres), une sirène d'alarme et un clavier numérique pour activer le système, est désormais accessible aux plus de 7 millions d'abonnés Freebox.

Une remise de 20% pour les abonnés Freebox

Ceux-ci bénéficient d'une remise de 20% sur ce pack. Ses cinq éléments sont accessibles pour 199 euros. Il est aussi possible de souscrire à des abonnements de 7,99 à 15,99 euros par mois pour bénéficier de services complémentaires. Parmi eux, on trouve un système de détection intelligente des personnes, ou encore l'accès à un service de télésurveillance.

Qiara revendique, sans surprise, partager les valeurs de Free. Alexis Bidinot estime que son arrivée dans le monde de la vidéosurveillance est comparable à celle du « trublion des télécoms », quand il s'est lancé dans le mobile en 2012, et a bousculé le marché en cassant les prix.

« Aujourd'hui, les prix pratiqués par nos concurrents sont trop élevés et il y a un manque de transparence sur les offres », affirme-t-il.

Le dirigeant veut, ainsi, « appliquer l'ADN de Free à l'oligopole de la vidéosurveillance ». Il estime que son offre est bien plus accessible que celle de ses concurrents. Chez eux, « les tarifs peuvent s'élever à plus de 1.300 euros pour l'achat et l'installation des équipements, sans compter des abonnements à plus de 50 euros », affirme-t-il. Alexis Bidinot souligne, aussi, que son offre a l'avantage d'être « ultra-simple », transparente sur les prix, et installable « en moins de 15 minutes ».

Free mise sur les services

Tout comme Iliad, Qiara met un point d'honneur à développer l'intégralité de ses produits. Presque tout est réalisé par ses équipes de recherche et développement. Les produits, qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de Free, sont fabriqués dans une usine à Laval, en Mayenne. Seules les lentilles des caméras, qui nécessitent un savoir-faire pointu, sont fabriquées en Asie, précise Alexis Bidinot. Nicolas Thomas, le directeur général de Free, s'est montré satisfait de ce nouveau partenariat avec Qiara. C'est « un acteur jeune, mais qui s'est déjà montré comme incontournable » sur le marché de la télésurveillance, a-t-il lancé.

Free démontre, dans tous les cas, sa volonté de développer toute une gamme de services à côté de ses abonnements Internet traditionnels pour gonfler ses profits. Dévoilée en janvier dernier, sa dernière Freebox Ultra fait, ainsi, la part belle aux offres de streaming. Elle inclut les services de vidéo à la demande les plus populaires comme Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus. Cette box a, également, intégré un accès exclusif à la chaîne Canal+ en direct.