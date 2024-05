Madrid a porté sa participation dans Telefonica à 10% pour contrer le saoudien STC

C'est fait. Comme convenu, l'Etat espagnol a indiqué, lundi 20 mai, avoir porté sa participation dans Telefonica à 10%. Cet investissement a été effectué par l'intermédiaire de la Société publique des participations industrielles (Sepi). Le coût total de l'opération s'élève à pas moins de 2,85 milliards d'euros. Aux yeux du gouvernement espagnol, cet investissement était un impératif. Il a été décidé dans la foulée de l'acquisition surprise, au mois de septembre, d'un nouvel arrivant chez l'opérateur historique. Il s'agit du saoudien STC, lequel s'est offert 9,9% du capital pour 2,1 milliards d'euros.

Cette opération a suscité de vives inquiétudes au sein de l'écosystème politique, à gauche comme à droite. L'idée que l'Etat n'ait plus la main sur le devenir de cet opérateur historique, 26 ans après sa privatisation totale, est apparue inacceptable. Pas question, pour l'exécutif, de laisser ce géant, essentiel pour la connectivité du pays, aux commandes d'un groupe étranger. Le gouvernement a, alors, d'emblée affiché sa détermination à revenir coûte que coûte au capital. Désormais, il est le premier actionnaire de l'opérateur historique, devant STC, les banques espagnoles BBVA (4,87%) et CaixaBank (4,48%), et le fonds américain BlackRock (4,48%).

Telefonica travers une période mouvementée

La Sepi a affirmé, lundi dans un communiqué, que cette participation a bien « vocation à être permanente ». Elle « assure à l'entreprise une plus grande stabilité de l'actionnariat pour la réalisation de ses objectifs et contribue à la protection de ses objectifs stratégiques ». Rappelons, aussi, que Telefonica a tissé des liens étroits avec le secteur de la défense, avec qui le groupe a noué d'importants contrats.

Cette manœuvre de l'Etat espagnol, inédite en Europe, intervient alors que l'opérateur traverse une période difficile. Il est aujourd'hui, comme d'autres opérateurs historique, très endetté (à hauteur de 27 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros), et doit batailler sur un marché espagnol particulièrement concurrentiel. Il est, en outre, confronté à un nouvel ogre sur le marché, depuis qu'Orange Espagne s'est marié à son rival MasMovil, et ne cache pas ses ambitions de marcher sur ses plates-bandes.

(avec AFP)