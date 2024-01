Telefonica consolide sa position en Allemagne

Telefonica avait fait de cette opération la grande priorité de ce début d'année. Ce lundi, le géant espagnol des télécoms a annoncé qu'il détenait 93% du capital de Telefonica Deutschland, sa filiale allemande, au terme d'une OPA. Auparavant, il en détenait un peu plus de 73%. Cette opération lui coûte, in fine, près de 1,5 milliard d'euros. Ce faisant, Telefonica confirme son intérêt pour l'Allemagne, un marché qu'il estime essentiel pour ses affaires dans les années à venir.

Telefonica, qui traverse une période aussi difficile que mouvementée, est présent dans pas moins de 12 pays à travers le globe. Il souhaite maintenant se recentrer sur ses principaux marchés. Parmi eux, il y a l'Espagne, où il est opérateur historique, le Royaume-Uni, le Brésil, et donc l'Allemagne. « Le groupe a recentré sa stratégie afin de concentrer ses ressources et ses investissements sur les marchés les plus matures, dans des économies stables, et là où les opérateurs ont une position forte et durable sur le marché », a récemment indiqué le géant des télécoms. Cette nouvelle ligne s'explique notamment par les très lourds investissements dans la 5G et la fibre auxquels tous les opérateurs sont confrontés.

L'Allemagne, un pays prometteur

En Allemagne, les affaires de Telefonica se portent plutôt bien. Ses revenus ne cessent de croître depuis 2017. Ils sont passés, sur cette période, de 7,3 milliards d'euros à plus de 8,2 milliards d'euros en 2022. Telefonica a bon espoir de faire mieux en 2023. Sur les neuf premiers mois de l'année dernière, son chiffre d'affaires a progressé de 4% sur un an, à 6,3 milliards d'euros. L'état-major de Telefonica compte poursuivre son développement en Allemagne dans le sillage du déploiement de la 5G, mais aussi des réseaux de fibre, où tout reste à faire. Et ce au contraire de l'Espagne, par exemple, où cette technologie s'est déjà largement démocratisée.

Pour Telefonica, le renforcement de sa position outre-Rhin n'avait, cependant, rien d'évident. Si le groupe a affiché des résultats financiers satisfaisants au troisième trimestre 2023, il demeure confronté à un fort endettement. Celui-ci avoisine, aujourd'hui, les 27 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires global de 40 milliards d'euros. En Espagne, Telefonica a longtemps souffert d'une compétition intense, caractérisée par une féroce guerre des prix. Surtout, sa direction craint l'arrivée d'un concurrent particulièrement dangereux si ses rivaux Orange Espagne et MasMovil réussissaient à se marier.

Craintes sur le marché espagnol

Or cette fusion, dont l'issue a longtemps paru incertaine, semble désormais plutôt en bonne voie... Orange et MasMovil se sont, en effet, entendus avec le roumain Digi, qui devrait récupérer des actifs pour satisfaire les autorités concurrentielles européennes. La réponse de Bruxelles, très attendue, doit intervenir d'ici le 15 février. Signe de l'inquiétude de Telefonica, l'opérateur ne lève pas le pied sur sa politique de chasse aux coûts. En fin d'année dernière, il a prévenu qu'il comptait supprimer pas moins de 3.400 emplois en Espagne.

Telefonica fait, par ailleurs, l'objet de grandes manœuvres. En fin d'année dernière, l'Etat a fait son grand retour au capital de l'opérateur historique. 26 ans après sa privatisation, il a pris une participation de 10%. Avec cette opération, l'exécutif veut montrer qu'il souhaite « défendre ses intérêts stratégiques ». Et ne surtout pas laisser les mains libres au saoudien STC, qui a créé la surprise en prenant, quelques mois plus tôt, 9,9% du capital de l'opérateur.