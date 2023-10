Mobile : Bouygues Telecom augmente à son tour ses prix

Bouygues Telecom n'a guère tardé à se glisser dans la roue de ses rivaux. Comme Orange et SFR la semaine dernière, Bouygues Telecom a diminué la période pendant laquelle ses clients pouvaient bénéficier d'un tarif promotionnel pour ses forfaits mobiles. Cette période passe désormais de douze à six mois, a annoncé l'opérateur dans un communiqué ce lundi. Tous les forfaits seuls (c'est-à-dire sans box ni smartphone) nécessitent un engagement d'un an. Cela signifie que les clients devront payer, a minima, leur abonnement plein pot pendant six mois.

A titre d'exemple, le forfait standard avec 100 gigaoctets de données coûtera 15,99 euros par mois les six premiers mois, puis passera à 30,99 euros au septième mois. Ce qui constitue, in fine, une hausse sensible des prix. Aux yeux de Bouygues Telecom, ce choix est justifié par l'inflation. « Nous subissons, comme beaucoup d'entreprises, la hausse des coûts : que ce soit pour la logistique, les transports, les semi-conducteurs mais aussi l'énergie, dont la hausse du coût a un impact direct sur le fonctionnement des infrastructures télécoms », expliquait l'opérateur à La Tribune la semaine dernière. « Nous devons nous adapter dans ce contexte particulier », renchérissait-il.

La 5G pour tous

Autre changement : tous les forfaits de Bouygues Telecom incluent désormais la 5G. C'est notamment valable pour son forfait le moins cher, à 2 euros par mois (puis 7,99 euros après six mois) qui comprend 100 mégaoctets de données. Au regard des débits faramineux de la 5G, les utilisateurs à faible enveloppe de données devront faire attention à ne pas la dépasser trop vite - ou à activer un système de blocage -, au risque d'avoir de mauvaises surprises sur leur facture... Bouygues Telecom affirme que l'intégration de la 5G se fait « sans surcoût », et qualifie cette manœuvre de « première sur le marché français ». L'opérateur fait ici écho à Free, qui avait dès le lancement de la 5G, en décembre 2020, offert cette technologie sans surcoût dans son forfait de référence, à 19,99 euros par mois.

Bouygues Telecom a enrichi son catalogue d'un nouveau forfait de 5 gigaoctet de données à 5 euros par mois. Celui-ci sera accessible à tous les clients qui ont déjà souscrit à un abonnement Internet et une offre mobile. L'objectif de l'opérateur est clair : séduire « les foyers ». Cette « offre exclusive » est l'« idéal pour équiper toute la famille, les adolescents, les parents, et même les grands-parents », se félicite Bouygues Telecom dans un communiqué. Avec cette arme dédiée au « regroupement des lignes », il espère, bien sûr, encore étoffer son parc d'abonnés.

Une dynamique à conserver

Bouygues Telecom tient absolument à conserver sa bonne dynamique sur le marché du mobile. Au deuxième trimestre, l'opérateur a gagné 82.000 clients mobiles. Il est le deuxième recruteur du marché français, derrière Free (128.000 clients gagnés), mais devant Orange (29.000) et bien sûr SFR (qui en a perdu 135.000). Les opérateurs souhaitent, désormais, rentabiliser les milliards d'euros qu'ils consacrent au déploiement des réseaux 5G. Mais leurs hausses de prix pourraient convaincre les clients de changer de fournisseur, ou de se convertir à des offres low cost pour alléger leur facture.