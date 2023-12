Mobile : l'opérateur britannique BT s'allie à Nokia pour monétiser la 5G

A travers le globe, les opérateurs télécoms ne ménagent pas leurs efforts pour monétiser la 5G. Leur dernière idée ? Développer des plateformes destinées aux développeurs d'applications, afin qu'il puissent se saisir des nouvelles fonctionnalités de la 5G, et ainsi imaginer de nouveaux services en ligne. Ceux-ci pourraient, par exemple, permettre d'allouer une partie du réseau à une application particulièrement gourmande en bande passante, de géolocaliser des objets connectés, ou encore de vérifier l'identité des clients.

C'est la raison pour laquelle l'opérateur historique BT a annoncé, ce lundi, avoir conclu un protocole d'accord avec l'équipementier télécoms finlandais Nokia. Ce dernier fournira notamment un accès à sa plateforme « Network as Code ». BT permettra, quant à lui, d'accéder au réseau de son opérateur EE, via un portail dédié.

« Partage des revenus »

« La plateforme de Nokia aide les opérateurs à monétiser leurs actifs de réseau 5G au-delà de la connectivité pure, précise l'équipementier finlandais. Elle fournit aux développeurs d'applications des outils tels que des kits de développement logiciel, et des interfaces de programmation d'applications (API) ouvertes. Cela permet aux développeurs d'accéder à des fonctionnalités et à des données de réseau approfondies pour créer de nouveaux cas d'usage pour leurs clients. »

Nokia précise que cette plateforme a été lancée dans le courant du mois de septembre. Tous les acteurs ont vocation, in fine, à se partager le gâteau. Le modèle retenu repose sur « un partage des revenus entre les développeurs, les opérateurs et Nokia en tant que fournisseur de la plateforme », précise l'équipementier.

Collaboration avec le monde des services en ligne

Directeur général des réseaux mobiles de BT, Reza Rahnama s'est félicité de ce partenariat. « Les réseaux, à l'ère de la 5G, sont fondamentalement basés sur des logiciels et riches en capacités - telles que l'amélioration de la qualité du réseau à la demande - qui peuvent réellement faire la différence pour les entreprises et les consommateurs », assure le dirigeant.

BT et Nokia ne sont pas les seuls à miser sur une collaboration plus étroite avec les développeurs d'applications. En février dernier, le GSMA, le lobby des télécoms, a annoncé un projet similaire, baptisé « Open Gateway ». Celui-ci a déjà réuni de nombreux cadors des télécoms, comme Orange, Telefonica, China Mobile, Deutsche Telekom et l'équipementier suédois Ericsson.

Lire aussiAu Mobile World Congress, les opérateurs veulent séduire les développeurs d'applications avec la 5G