Télécoms : Patrick Drahi (Altice) continue d’avancer ses pions chez BT

Patrick Drahi a encore renforcé ses positions chez BT. Ce mardi, le milliardaire, propriétaire d'Altice Europe (SFR) et du géant du câble Altice USA, a annoncé avoir porté sa participation de 12,1% à 18% dans l'opérateur historique britannique. Le magnat des télécoms et des médias était entré au capital de BT en juin dernier, via sa nouvelle filiale Altice UK. Comme la dernière fois, Patrick Drahi a précisé, dans un communiqué, qu'il ne comptait pas lancer une offre publique d'achat.

C'est vrai, pour le moment. Mais Patrick Drahi est désormais, et de très loin, le premier actionnaire de BT. Et il n'a pas pour habitude de se contenter d'une place de doux observateur... Patrick Drahi affirme partager la stratégie de l'ancien monopole d'Etat. Celui-ci s'est engagé dans un vaste plan d'investissement, à 18 milliards d'euros, visant à couvrir le pays en fibre optique. Dans son communiqué, l'homme d'affaires dit « soutenir pleinement la stratégie du conseil d'administration, principalement pour jouer un rôle central dans l'extension de l'accès à un réseau de fibre optique, un programme d'investissement qui est si important, tant pour BT que pour le Royaume-Uni ».

Londres se montre perplexe

Alors qu'Altice a fini de fibrer le Portugal, et que la France sera entièrement couverte d'ici quelques années, Patrick Drahi pourrait vouloir exporter son savoir-faire en la matière au Royaume-Uni, où tout, ou presque, reste à faire. Le mois dernier, Altice, via sa filiale Geodesia, a d'ailleurs signé un gros contrat en Allemagne, également en retard dans la fibre, pour apporter cette technologie dans les campagnes.

Reste que BT n'est pas n'importe quel acteur. C'est l'opérateur historique du Royaume-Uni, le « Orange » local. Dans la foulée de ce renforcement au capital de Patrick Drahi, Londres a indiqué qu'il suivait la situation de très près. « Le gouvernement n'hésitera pas à agir, si nécessaire, pour protéger nos infrastructures essentielles de télécommunications », a déclaré un porte-parole. S'il veut plus tard prendre les rênes de BT, Patrick Drahi va devoir apporter des garanties sur ses intentions, et se montrer diplomate.