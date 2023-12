Télécoms : Telefonica va supprimer un salarié sur trois en Espagne

Telefonica va sérieusement réduire la voilure en Espagne. Au total, la direction souhaite se séparer de près d'un poste sur trois, c'est-à-dire 5.100 employés sur 16.500, indique l'AFP en citant des sources concordantes. Telefonica n'en est pas à son coup d'essai : ces dernières années, il a déjà supprimé plusieurs dizaines milliers de postes. Ces coupes d'effectifs vont toucher toutes les activités de l'entreprise. Elles seront mises en œuvre progressivement, d'ici à 2026.

Interrogée par l'AFP, la direction estime que ces « ajustements » sont nécessaires afin « d'adapter » et de « transformer » l'entreprise à « l'ère du numérique ». La direction n'a, toutefois, pas souhaité confirmer l'ampleur de ces suppressions.

De bons résultats

Cette politique de réduction des coûts intervient dans un contexte où la direction souhaite réduire drastiquement sa dette, qui s'élève encore à 27,5 milliards d'euros. En outre, le groupe est confronté, depuis des années, à une très forte concurrence en Espagne, et à une féroce guerre des prix. L'opérateur historique redoute aussi une possible fusion entre ses rivaux Orange Espagne et MasMovil, qui pourrait accoucher d'un concurrent capable de jouer des coudes avec lui.

Il n'empêche que ces réductions de postes interviennent alors que les résultats de l'entreprise s'améliorent. Au début du mois, l'opérateur a fait état d'un troisième trimestre solide, marqué par une stabilisation des ventes, et surtout un bénéfice en forte hausse, à plus de 500 millions d'euros. José Maria Alvarez-Pallete, le PDG de Telefonica, s'en est félicité. La direction s'est également engagée à verser un dividende d'au moins 0,30 euro par action à ses actionnaires jusqu'en 2026. De quoi, à n'en point douter, attiser la colère des syndicats.

(avec AFP)