Téléphonie mobile : le grand retour de la guerre des prix

Les consommateurs peuvent se frotter les mains. La guerre des prix que les opérateurs mobiles se livrent aujourd'hui atteint des sommets. Ou plutôt accouche de tarifs qui n'ont jamais été aussi bas. La dernière enquête du courtier Ariase en témoigne. Au mois de juin, le coût mensuel moyen lissé sur deux ans d'un forfait mobile avec appels illimités et plus de 10 gigaoctets de données s'élève à 12,93 euros. Un plus bas record depuis la création de cet observatoire en décembre 2019. La baisse de cet indicateur s'est accélérée depuis le mois de janvier, où le prix moyen était encore à 17,34 euros.

(Crédits: Ariase)

Deux opérateurs ont été particulièrement actifs en matière de prix dégriffés. Ariase constate que Bouygues Telecom a réduit, ce mois-ci, de 1 euro son forfait d'entrée de gamme. SFR est également à l'offensive. L'opérateur au carré rouge a, ces dernières semaines, baissé d'environ 5 euros le tarif de toutes ses marques bas de marché, constatent les analystes d'Oddo BHF dans une note récente. Surtout, il commercialise désormais un abonnement 5G, sans engagement, à 19,99 euros par mois dotée de 200 gigaoctets de données, contre pas moins de 35 euros précédemment.

SFR n'avait, à vrai dire, pas le choix. L'opérateur était attendu au tournant après avoir perdu près d'un demi-million d'abonnés mobiles au premier trimestre. SFR espère en finir avec cette hémorragie d'abonnés qui profite directement à ses concurrents. Au premier trimestre, son rival Free a gagné 212.000 abonnés sur le mobile. A noter que SFR a également décidé d'inclure le réseau 5G gratuitement dans tous ses forfaits. Il s'aligne sur l'opérateur de Xavier Niel, qui avait opté pour cette stratégie il y a quatre ans, dès le lancement de cette nouvelle technologie.

Avec cette énième guerre des prix va une nouvelle fois se poser la question de la pérennité et de la viabilité d'un marché des télécoms à quatre opérateurs. Si les investissements dans les réseaux Internet fixes baissent sensiblement depuis 2020 - dans la mesure où le déploiement de la fibre est bientôt terminé -, ce n'est pas le cas pour les réseaux mobiles. D'après l'Arcep, le régulateur des télécoms, les Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont déboursé 3,6 milliards d'euros l'an dernier pour améliorer leur couverture en 4G et en 5G. C'est-à-dire un niveau similaire à ceux de 2022 (3,8 milliards d'euros) et 2021 (3,6 milliards).

Si la concurrence permet au consommateur de bénéficier de prix bas, elle est de plus en plus critiquée. C'est notamment le cas d'Orange, qui milite pour que la Commission européenne ouvre la porte à davantage de consolidation dans les pays membres de l'UE, et en particulier en France. Cette guerre des prix et les difficultés commerciales de SFR pourraient, peut-être, relancer les débats sur un retour à trois opérateurs dans l'Hexagone. « L'histoire a démontré que pour forcer une consolidation, dans le cas où les propriétaires actuels d'Altice France [la maison-mère de SFR, Ndlr] envisageraient de partir, il faut une guerre de prix », soulignent les analystes d'Oddo BHF.