Le cinquième patient greffé du coeur Carmat est mort, l'action chute brutalement

Enième coup dur pour Carmat. Le cinquième patient ayant reçu cet été un cœur artificiel de la société française est décédé, a annoncé mercredi 30 novembre l'Agence nationale de sécurité du médicament (l'ANSM), ajoutant qu'on ne savait pas encore si le cœur greffé était "en cause".

L'annonce a été accueillie froidement en Bourse. L'action Carmat chutait de 12,59 % à 10h26, tombant à 29,60 euros. Lors de l'ouverture d'Euronext Paris, Carmat perdait plus de 17% à 9 heures.

Carmat assure que le coeur artificiel n'est pas impliqué dans le décès

Une nouvelle fois, la société affirme "que les analyses réalisées n'ont pas montré d'implication de la prothèse dans le décès du patient".

Mais cette fois-ci, l'ANSM préfère arrêter l'étude pivot en cours: "Nous attendons les résultats des investigations qui sont conduites pour savoir si le cœur est en cause ou non dans la survenue de ce décès" et avant d'"éventuellement réautoriser de nouvelles implantations".

Le cinquième patient décédé était le premier à recevoir ce cœur artificiel dans le cadre de la "phase pivot" de l'essai clinique de Carmat, lancée fin août, c'est-à-dire l'étape finale devant lui permettre d'obtenir à terme le feu vert pour la commercialisation de son coeur artificiel. Au total, autour de 25 patients devaient être concernés par cette étude.

(J-Y.P avec AFP)