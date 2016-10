Les géants des smartphones dans le dur

Auteurs de dernières publications en nette baisse, Apple et Samsung, les deux mastodontes du smartphone, deux des plus grandes entreprises de la planète et parmi les actuels et futurs maîtres du monde, montrent des signes de faiblesse. Mais ne pleurez pas trop pour eux

SATURATION DU MARCHÉ

Après l'hypercroissance des années 2010-2015, les constructeurs de smartphones doivent faire face à un marché qui arrive à saturation. Et Apple est à court d'innovation. Preuve en est le recul à 618 dollars du prix moyen des iPhones contre 670 dollars il y a un an. En Chine, marché clé, les ventes d'Apple ont plongé de 30 % au troisième trimestre et souffrent de la concurrence des champions chinois avec les modèles d'Huawei, Oppo et Vivo

PIRE CHEZ SAMSUNG

Seule bonne nouvelle pour la marque à la pomme : C'est encore pire chez son concurrent coréen qui doit faire face au dysfonctionnement de son dernier appareil, le Galaxy Note 7, et le rappel planétaire de 2,5 millions de smartphones. Hier Samsung a annoncé une baisse de 30 % de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre

NE PLEUREZ PAS TROP

Malgré un bénéfice en baisse de 14 % sur un an, Apple est toujours l'entreprise la plus rentable au monde avec un bénéfice trimestriel de 9 milliards de dollars, et détient plus de 215 milliards de dollars de trésor de guerre. Samsung est toujours numéro 1 mondial avec près de 400 millions d'appareils vendus sur les 3 premiers trimestres. Il y a des difficultés plus supportables que d'autres...

