Apple : le chiffre d'affaires en baisse sur l'année, du jamais vu depuis 15 ans

Les ventes d'iPhone ont encore reculé sur le trimestre clos fin septembre, entraînant à nouveau dans leur sillage les résultats financiers d'Apple. La marque à la pomme a écoulé 45,5 millions d'iPhone entre début juillet et fin septembre, quatrième trimestre de son exercice décalé, ce qui représente 5% de moins qu'un an plus tôt.

Et la perte de vitesse du produit vedette du groupe a continué de se ressentir sur ses performances financières. Le chiffre d'affaires est ainsi en recul pour le troisième trimestre consécutif, de 9% à 46,9 milliards de dollars, et enregistre même sa première baisse annuelle en quinze ans : il a diminué de 8% à 215,6 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice. Le bénéfice net est également en baisse tant sur le trimestre (-19% à 9 milliards de dollars) que sur l'ensemble de l'année, où il a perdu 14% à 45,7 milliards.

L'effet fêtes de fin d'année espéré

Si le recul des ventes d'iPhone et des revenus pour le quatrième trimestre sont globalement conformes aux attentes des analystes, les prévisions livrées par le groupe pour le trimestre entamé début octobre sont en revanche plus optimistes. Sur ce dernier quart de l'année, où les ventes du nouvel iPhone 7 sorti mi-septembre auront leur plein effet, Apple dit en effet viser 76 à 78 milliards de dollars de chiffre d'affaires, quand les analystes visaient jusqu'ici en moyenne seulement 75 milliards.

Cela n'empêchait toutefois pas l'action Apple de perdre environ 2% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

(Avec AFP)