Pas une révolution mais une vraie réforme

et c'est déjà bien. Le gouvernement a présenté hier les cinq ordonnances modifiant le Code du Travail. Une quarantaine de mesures qui devraient simplifier la vie des entreprises et en particulier celles des TPE et des PME. C'est une bonne nouvelle.

LES GRANDS AXES DE LA RÉFORME

Fusion des instances représentatives du personnel en un "comité social et économique" pour les entreprises de plus de 50 salariés; Négociation directe dans les entreprises de moins de 50 personnes avec un délégué du personnel, dans les entreprises de moins de 20 personnes, négociation directe avec les salariés avec referendum au deux tiers; Plancher mais surtout plafond des indemnités pour licenciement abusif avec en contrepartie une augmentation de 25% des indemnités légales de licenciement; Pour une entreprise multinationale, la justification d'un licenciement économique se fera sur la base des résultats en France.

LES RÉACTIONS

Même les opposants les plus farouches de cette réforme comme l'ami Martinez de la CGT ont salué la méthode et ont apprécié la concertation, avec une multitude de réunions et de contacts bilatéraux. FO semble satisfaite, ce qui n'est pas rien, pour la forme la CFDT dit qu'elle est un peu déçue. Restent évidemment la CGT, la France Insoumise qui dénonce une agression contre le Code du Travail, et ce qui reste du Parti Socialiste qui veut se battre (no comment). La droite est bien obligée de reconnaître que cette réforme est une avancée même si elle émet quelques critiques pour montrer qu'elle existe. On n'est pas loin d'un consensus à l'allemande...enfin, presque.

L'EFFET HARVEY

Les prix de l'essence et les cours du pétrole ont rebondi; conséquence des dommages subis au Texas. Un tiers des raffineries américaines ont été affectées par l'ouragan. Le gouvernement a autorisé l'utilisation d'une partie des réserves stratégiques de...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct