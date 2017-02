Nexans : Achat du warrant call S188S (S188S)

(Zonebourse.com) Le mouvement de consolidation se poursuit sur Nexans et le timing paraît opportun pour s'intéresser à cette valeur.

Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales au sein du range moyen terme 50.4/55.3 EUR, le titre revient à proximité de la borne basse de ce range. Les moyennes mobiles s'aplatissent et les indicateurs techniques sont situés en zone de survente. La zone des 50.4 EUR pourrait donc engendrer une réaction positive ces prochaines séances et permettre à la valeur de rebondir en direction de la résistance court terme des 53.15 EUR puis des 55.3 EUR à plus longue échéance.

On pourra donc acheter le warrant call Société Générale S188S qui cote 0.63 EUR pour un prix d'exercice à 54 EUR et une échéance au 16/06/2017.

On visera les 53.15 EUR puis 55.3 EUR, soit des potentiels respectifs de l'ordre de 30% et 50% pour ce produit.

Le seuil d'invalidation fixé vers 48.6 EUR limitera le risque à 25%.

Zonebourse.com

- Laurent Polsinelli