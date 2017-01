Beaucoup d'agitation sur le marché des changes en Asie: on avait tendance un peu à oublier la Chine. Elle s'est rappelé à notre souvenir cette semaine. Et de façon spectaculaire. Comme vous le savez, le yuan n'en finit pas de baisser. C'était une des grosses tendances de 2016. Dans les prévisions 2017, acheter le dollar pour vendre le yuan était présenté comme un des deals les plus consensuels.

FIN DE PARTIE POUR LE YUAN ?

Seulement voilà, la Chine a tenté mardi de siffler la fin de partie. Elle a imposé des taux punitifs sur la vente à découvert de yuan et l'effet a été immédiat. Le yuan a rebondi brutalement. La plus forte hausse historique en deux jours. Ce qu'on ne comprend pas bien, c'est pourquoi la Chine lutte contre la baisse de sa monnaie alors qu'on avait le sentiment au contraire qu'elle cherchait à la dévaluer. Mais en fait, c'est très simple. La Chine a toujours pratiqué la dévaluation compétitive sauvage. Surtout depuis que sa croissance a fortement ralenti. C'est le seul moyen qu'elle a pour relancer ses exportations. Mais la baisse de la monnaie a un effet pervers : la perte de confiance.

PERTE DE CONFIANCE ET PEUR DE TRUMP

Des investisseurs internationaux ont fui la Chine de peur de perdre des fortunes sur le change. D'autre part, et ça c'est vraiment nouveau, la Chine est face aujourd'hui aux États-Unis de Donald Trump. Un président qui a décidé d'appliquer à la lettre les principes de son livre-phare : The art of deal. Un président qui a donc décidé d'employer les mêmes méthodes que les Chinois. Les accusations publiques. Les menaces de droits de douane. Aboyer très fort pour obtenir des deals équilibrés.

TRUMP VERSUS CHINA

Et la politique des changes de la Chine est dans le viseur...

