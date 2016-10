Ces Français parmi les 100 patrons les plus performants du monde

Ils sont à la tête de grandes entreprises, mais sont-ils les meilleurs dans leur fonction ? Depuis 17 ans, la revue de management Harvard Business Review s'attelle à évaluer ces leaders en dressant, chaque année, le classement des 100 Pdg les plus performants au monde.

Les Français sont les plus nombreux du top 10

Les Français sont en forte progression cette année, notamment trois dirigeants qui font leur entrée dans le top 10, soit plus que l'ensemble des autres nationalités. Du luxe avec Jean-Paul Agon (L'Oréal) 47e à la construction avec Xavier Huillard (Vinci) 48e, les secteurs phares de l'industrie française demeurent parmi l'excellence mondiale. On note également la présence de deux Français Pdg d'entreprises étrangères : Jean-Paul Clozel (Actelion) 59e et Pierre Nanterme (Accenture) 77e.

En revanche, l'automobile perd une de ses représentants. Carlos Ghosn (Renault) figurait pourtant à la 40e place de l'édition 2015, devant Bernard Arnault (Christian Dior) 44e. Enfin, si des personnalités emblématiques comme Vincent Bolloré ne figurent pas dans le classement, ce n'est pas à cause de leurs performances mais de leur statut. Le Breton est président du conseil de surveillance de Vivendi, or l'étude n'évalue que les "CEO" (équivalent anglo-saxon de Pdg).

Les géants américains de la tech aux abonnés absents

Pour la deuxième année consécutive, le Danois Lars Rebien Sorensen, CEO de l'entreprise pharmaceutique Novo Nordisk, truste la première place du classement. Jeff Bezos avait pris l'habitude d'occuper cette position jusqu'en 2015. Si la revue continue de donner la meilleur note au patron d'Amazon sur le plan financier, elle l'a sévèrement sanctionné l'année passée pour ses performances RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). En 2016, il est considéré comme le 76e Pdg le plus performant au monde (+11 places par rapport à 2015).

Jeff Bezos, Président directeur général d'Amazon (Crédits : Reuters/Mike Segar).

Reste que Jeff Bezos est le seul représentant des géants américains de l'Internet dans le classement. De Tim Cook à Mark Zuckerberg, aucun n'a été retenu par la Harvard Business Review (à noter que Bill Gates est conseiller technologique et non pas CEO de Microsoft). Le patron de Tesla, Elon Musk, n'y figure pas non plus.

Deux femmes et une majorité d'entreprises américaines

Les firmes américaines monopolisent largement le classement, puisque sur les 100 patrons cités, 43 sont à la tête d'une société américaine. Des jeux vidéo (Activision Blizzard), au sport (Nike), en passant par les chaînes de restauration (Starbucks), les États-Unis sont présents dans tous les secteurs.

De même, ceux qui monopolisent le classement, ce sont les hommes. Seules deux femmes sont valorisées par l'étude cette année. Il s'agit de Marillyn Hewson, patronne du leader mondial de l'industrie de la défense Lockheed Martin. Et Debra Cafaro, qui pour sa part dirige Ventas, une société d'investissement immobilier dans la santé.

Marillyn Hewson Pdg de Lockheed Martin (à gauche) et Debra Cafaro Pdg de Ventas (à droite) (Crédits : Reuters et capture d'écran Youtube).