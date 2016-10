Apple, Toyota, Axa… quelles sont les marques les plus puissantes du monde ?

Alors que le salon de l'automobile de Paris se déroule actuellement au Parc des expositions, en dépit de quelques absences remarquées, les constructeurs automobiles semblent tirer leur épingle du jeu au sein du classement des marques les plus puissantes du monde réalisé par Interbrand et dont les résultats ont été publiés le 5 octobre 2016. Avec 14 marques, l'automobile est le secteur le plus représenté du classement et il constitue à lui-seul "14,28% de la valeur totale du classement", précise l'agence de conseil. Des constructeurs comme Mercedes-Benz (+18%), Nissan (+22%), Porsche (+18%) ou Mini (+18%) réalisent de belles progressions. En revanche, Volkswagen pâtit sans surprise du scandale des moteurs truqués et tombe de la 35ème à la 40ème place, avec une perte en valeur estimée à 9%.

Le deuxième secteur le plus représenté est celui de la technologie, avec 14 marques au total. Le secteur techno place également trois de ses marques dans le top 5 : Apple à la première place, Google à la deuxième et Microsoft à la quatrième. Coca-Cola, à la 3ème place, et Toyota à la 5ème feraient presque figure d'intrus. C'est aussi le secteur qui a vu la plus belle progression, avec Facebook, qui gagne 48% en valeur de marque (voir plus bas) et passe de la 23ème à la 15ème place.

5 marques françaises dans le top 100

Au vu de la prépondérance du secteur technologique et de celui de l'automobile, l'entrée de Tesla, "marque emblématique de cette convergence" entre les deux mondes, à la 100ème place semble naturelle. La marque fondée par le facétieux milliardaire Elon Musk est une des deux seules nouveautés du classement, l'autre étant la marque de haute-couture française Dior. Le premier accident mortel impliquant une voiture autonome du constructeur américain ne semble pas avoir été suffisant pour ternir la performance de la marque...

La France est d'ailleurs assez bien représentée dans le classement, principalement grâce au secteur du luxe. Louis Vuitton (19ème), Hermès (34ème), Cartier (62ème) et donc Dior (89ème) portent ainsi fièrement les couleurs de la France dans le classement. La seule marque française d'un autre secteur est Axa, leader national de l'assurance, qui fait également partie cette année du club restreint des "top growing brand", soit les plus belles croissances du classement. Son score de +14% est, selon Interbrand, le résultat du "chantier colossal de transformation numérique dans lequel la marque s'est engagée depuis plusieurs années".

Méthodologie du classement

Pour réaliser son étude et déterminer ainsi la valeur des différentes marques, Interbrand se base sur trois critères principaux : "La performance financière des produits et services" commercialisés sous le nom de la marque, "le rôle de la marque", c'est-à-dire sa capacité à "influencer le choix du consommateur" et "la force de la marque", soit sa propension à "sécuriser les revenus futurs de l'entreprise".