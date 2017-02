Affaire Fillon : le PNF va poursuivre son enquête

Le Parquet national financier (PNF) a écarté jeudi un classement sans suite à ce stade de l'enquête ouverte sur les soupçons d'emplois fictifs dont aurait bénéficié la famille du candidat de la droite à l'élection présidentielle, François Fillon.

Le procureur financier précise dans un communiqué que l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) lui a remis mercredi les premiers résultats de l'enquête préliminaire.

Lire aussi : La cote de popularité de Fillon s'effiloche

Cette enquête, ouverte le 25 janvier, concerne des faits "susceptibles d'être qualifiés de détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et recels de ces délits, mettant en cause, notamment, M. et Mme Fillon", rappelle-t-il.

"En tant qu'autorité de poursuite, il est de mon devoir d'affirmer que les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager, en l'état, un classement sans suite de la procédure", ajoute-t-il. "Les investigations vont se poursuivre dans le strict respect des règles qui gouvernent le code de procédure pénale."

(Avec Reuters)