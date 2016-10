Collectivités locales : vers une réduction massive d'effectifs ?

La tendance s'accélère. En 2015, seulement une collectivité locale sur quatre prévoyait de réduire ses effectifs face à la baisse des dotations de l'Etat. En 2016, le taux montre à 44%, selon une étude* publiée lundi par Ranstad. Depuis la publication de son premier baromètre en 2012, "jamais la proportion de collectivités anticipant un recul de leurs effectifs n'avait été aussi importante" explique le rapport.

Même si la Cour des comptes a récemment souligné l'amélioration de leurs finances, 90% des communes estiment que la baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement), qui doit atteindre 28 milliards d'euros en 2017, va affecter les recrutements et la gestion des ressources humaines.

Départs à la retraite non remplacés

Fin 2014, la fonction publique territoriale comptait 1,878 million d'agents (+0,8% par rapport à 2013). Pour faire face aux contraintes budgétaires, 62% des collectivités optent pour le non-remplacement des départs à la retraite, et 22% ne renouvellent pas les contrats de certains contractuels.

Autre résultat significatif: 52% des communes constatent une dégradation de leur climat social, en forte hausse sur un an (+ 9 points). Cette "morosité", souligne l'étude, est particulièrement importante au sein des grandes communes (plus de 50.000 habitants) où elle atteint 62%, soit une hausse de 23 points sur un an.

Les petites communes (moins de 5.000 habitants) sont 43% à juger de même (+ 5 points sur un an). Les communes moyennes (5.000 à 15.000 habitants) sont en revanche moins nombreuses à constater une dégradation du climat social (47% contre 58%), selon l'étude, suggère que les réformes territoriales et l'incertitude qu'elles génèrent expliquent en partie ces résultats.

(Avec AFP)

*L'enquête a été réalisée entre avril et juin 2016 par questionnaire sur internet et 607 réponses de collectivités représentatives ont été exploitées.