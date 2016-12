Football Leaks : Ronaldo a déclaré 20 millions en Suisse en 2015

La star de football planétaire Ronaldo, accusée dans le cadre du "Football Leaks" d'avoir dissimulé 150 millions d'euros au fisc espagnol, a déclaré en Suisse 20 millions d'euros de revenus en 2015, répartis dans 22 comptes, assure dimanche le quotidien espagnol El Mundo. Selon le journal, qui produit la déclaration complémentaire de revenus fournie à l'administration espagnole par l'attaquant du Real Madrid au titre de l'année 2015, le Portugais de 31 ans a empoché cette année-là 203,7 millions d'euros à l'étranger, ainsi que 23,5 millions d'euros en Espagne. Ces chiffres concordent avec ceux fournis jeudi par Gestifute, la société de son agent Jorge Mendes, au coeur du nouveau scandale mondial impliquant le football.

El Mundo précise toutefois la répartition des fonds à l'étranger et révèle que, parmi les fonds suisses, plus de 17 millions d'euros reposent sur trois comptes de la banque privée Mirabaud. Les autres sont répartis dans 19 autres comptes d'un établissement régional de Saint-Gall. "CR7" a également investi 14 millions d'euros dans 19 Sicavs au Luxembourg, ajoute la publication. Le reste de ses biens se compose d'actions, d'obligations et de propriétés immobilières. Etonnamment, s'il possède cinq comptes au Portugal, le natif de Madère n'a investi que 33.452 euros dans son pays de naissance, relève encore El Mundo.

Droits d'image

Selon les informations diffusées conjointement par douze médias européens depuis le 2 décembre, Ronaldo est accusé d'avoir "dissimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux, grâce à des montages offshore passant par la Suisse et les Iles vierges britanniques".

Les documents exploités par un consortium de médias, l'"European Investigative Collaborations" (EIC), montreraient comment Ronaldo "a encaissé, en toute discrétion, un total de 149,5 millions d'euros de revenus de sponsoring dans des paradis fiscaux ces sept dernières années". Sur ces droits d'image, "l'attaquant n'a payé que 5,6 millions d'euros d'impôts. Soit à peine 4%, et sans être poursuivi pénalement", a affirmé l'EIC. Dans la foulée des révélations, le secrétaire d'Etat espagnol au Budget a annoncé que le Trésor public était prêt à "réaliser les inspections opportunes" pour éclaircir la situation fiscale de Cristiano Ronaldo.