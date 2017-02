François Fillon : la grande explication arrive

Pas question de renoncer. François Fillon, mis en cause avec son épouse Pénélope et deux de ses enfants dans une affaire d'emplois présumés fictifs, devrait contre-attaquer ce lundi, via une prise de parole solennelle. L'information a été communiquée aux Echos via l'entourage du candidat à la présidentielle.

"Ce sera un moment de gravité devant les Français, de responsabilité, de transparence, d'explication des faits, de la légalité de tout ce qu'il a fait", a expliqué la source au quotidien. "Ce sera aussi un message guerrier sur sa détermination, sur le pourquoi on s'en prend à lui maintenant." Un membre de l'équipe de François Fillon a déclaré à Reuters que l'intervention "pourrait se dérouler à la télévision et être complétée par une expression écrite."

Recoller les morceaux

Cette décision est tout sauf le fruit du hasard. Via un sondage Ifop, le Journal du Dimanche affirmait hier que 68% des Français ne voulaient plus que François Fillon demeure candidat. En outre, seulement 23% le jugent honnête : un véritable désaveu pour celui dont la campagne est axée en partie sur la probité et l'exemplarité.

En plus de l'opinion publique, François Fillon va aussi tenter de recoller les morceaux dans son propre camp. Le député sarkozyste Georges Fenech, via une pétition, exige son remplacement. Philippe Gosselin, proche de Juppé, affirme quant à lui que le maire de Bordeaux peut être un recours. Mais Alain Juppé s'est défendu lundi de toute ambition présidentielle via un tweet, se rangeant derrière François Fillon:

Aux auteurs de rumeurs infondées, une confirmation : pour moi, NON c'est NON. Je dirai pourquoi. Aujourd'hui écoutons FF, notre candidat. — Alain Juppé (@alainjuppe) 6 février 2017

Dernière banderille reçue par François Fillon, celle lancée par Gérard Larcher. Selon l'Obs', le président du Sénat - qui a démenti l'information - aurait affirmé en substance que "François Fillon, c'est fini". L'opération de communication programmée ce lundi a toutes les allures d'une ultime tentative pour redonner du crédit à l'ancien Premier ministre.

Soupçon de trafic d'influence

Mais cela suffira-t-il ? Le Monde apporte ce lundi de nouvelles révélations sur l'enquête en cours, qui fragilisent la défense. Selon le quotidien du soir (lien abonné), les enfants de François Fillon avaient des missions précises...mais qui ne relevaient pas du travail d'attaché parlementaire. Marie Fillon aurait ainsi été salariée pour aider son père à écrire son livre La France peut supporter la vérité. Quand à l'aîné, Charles Fillon, il aurait en fait travaillé pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, une activité "pénalement répréhensible" souligne le Monde.

Enfin, les enquêteurs s'intéressent à un possible trafic d'influence suite à l'embauche de Pénélope Fillon à la Revue des deux mondes. En décembre 2010, son propriétaire, Marc Ladreit de Lacharrière, avait été élevé grand-croix dans l'ordre de la Légion d'Honneur, suite à un rapport favorable de...François Fillon. Deux ans plus tard, il embauchait la femme du Premier ministre de l'époque.

(Avec Reuters)