Journal de campagne : Quand Le Pen (père) trouve que Sarkozy se "jean-marise"

Quand Jean-Marie Le Pen déclare sa flamme à Nicolas Sarkozy... pour régler ses comptes avec sa fille ! C'est ce mardi que Jean-Marie Le Pen se retrouve face aux juges pour contester son éviction du Front National. Et, comme par hasard, dans un entretien au quotidien « Le Parisien » Le fondateur du FN dénonce la stratégie de Marine Le Pen dans la perspective de la présidentielle de 2017. Il regrette notamment que la mention « Front National » ainsi la flamme, symbole, du parti aient disparu des affiches de campagne pour répondre à la stratégie de « dédiabolisation » menée par la présidente du FN. Pour Jean-Marie Le Pen ce « ravalement est suicidaire ».

Quand Le Pen salue Nicolas Sarkozy

L'ancien président du FN n'est d'ailleurs pas certain de voter pour sa fille en 2017. "Je ne sais pas, explique Jean-Marie Le Pen. C'est dans sept mois. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses".

En revanche, Jean-Marie Le Pen salue la stratégie de Nicolas Sarkozy qui, pour se démarquer notamment d'Alain Juppé dans la campagne pour la primaire de droite, joue à fon la carte de l'identité.

"Il (Sarkozy) occupe au fur et à mesure le terrain que Marine Le Pen évacue pour aller vers le centre. Lui, au contraire, quitte de plus en plus le centre pour aller vers la droite nationale populaire et sociale qui est en train de conquérir l'opinion sous la pression des événements"

Et quand on lui demande si Sarkozy se rapproche de lui, Jean-Marie Le Pen lâche: "Ce n'est pas moi qui me sarkozyse, c'est lui qui se jean-marise!"

Le Docteur Macron livre son diagnostic

Emmanuel Macron revient comme convenu sur le devant de la scène ce mardi 4 octobre en tenant là Strasbourg le premier de ses trois meetings où il livrera son « diagnostic » sur l'état de la France. Les deux prochains auront lieu le 11 octobre au Mans et le 18 octobre à Montpellier. Emmanuel Macron va s'appuyer sur les 25.000 questionnaires récoltés dans toute la France, grâce au concours de la start-up Liegey Muller Pons, qui ont été analysés par la machine d'une société de traitement du langage, Proxem, raconte RTL.

Les mots les plus récurrents ont été classés par tendances, les données géographiques et socio-professionnelles analysées. Objectif: identifier les problèmes concrets des Français, et si possible, en fournir une répartition géographique. En parallèle, une centaine d'experts ont planché sur des notes thématiques.

Emmanuel Macron devrait décliner une ébauche de programme - le détail sera révélé en novembre ou décembre - autour d'une dizaine de thèmes : éducation, sécurité, santé, etc.