La primaire de la droite passe par le Medef

Ils sont venus, ils sont tous là... ou presque. La 18ème université d'été du Medef qui va s'ouvrir mardi 30 août sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas (Yvelines) va être l'occasion pour de nombreux candidats à la primaire de droite de détailler leur programme. De fait, le traditionnel rendez-vous patronal s'annonce cette année très politique à neuf mois de l'élection présidentielle mais, surtout, à moins de trois mois de la primaire de la droite dont on connaîtra le vainqueur le 27 novembre.

Dans ces conditions, pas question pour les ténors de la droite de faire l'impasse sur le rendez-vous estival du Medef qui devrait rassembler durant deux jours environ 5.000 participants sur le thème « Y croire et agir »... Une bonne occasion pour Pierre Gattaz, président du Medef, de sonder les intentions des potentiels candidats de de la droite à l'élection présidentielle.

L'occasion de détailler le programme des candidats

Quelles sont leurs intentions en matière d'évolution du droit social et plus particulièrement sur la question des 35 heures ? Que proposent-ils en matière de fiscalité des entreprises, et particulièrement sur l'impôt sur les sociétés au moment ou le gouvernement annonce la création d'un taux intermédiaire à 28% ? Quelle politique mèneront-ils pour alléger le coût du travail alors que le gouvernement en place a déjà annoncé une montée en puissance du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) dont le taux passera de 6% à 7% en 2017 ? Autant de questions qui seront certainement posées à François Fillon, Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy qui feront le déplacement à Jouy-en-Josas. Ils devront s'appliquer à expliquer comment ils comptent aller plus loin que les 40 milliards d'euros d'allègements fiscaux et sociaux accordés aux entreprises par le gouvernement Valls dans le cadre du pacte de responsabilité..."On souhaite profiter de cette rentrée pour inviter les principaux candidats à se positionner sur les questions économiques", et "comprendre ce que chacun a comme vision et comme projet", explique ce communicant du Medef.

Sarkozy, Fillon, Juppé ne se croiseront pas

Cependant, le Medef a bien fait les choses en évitant globalement que les candidats de la primaire ne se croisent. Présents, certes.... Mais pas ensemble donc. Cela vaut sans doute mieux eu égard à ce que l'on a entendu le week-end dernier dans la bouche des postulants qui ont multiplié les « amabilités » les uns envers les autres. La palme revenant à François Fillon avec son désormais célèbre « qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? » adressé à Nicolas Sarkozy. Ce dernier a expliqué ce lundi matin sur RTL qu'il ne souhaitait pas polémiquer avec son ancien premier ministre... Mais il vaut cependant mieux qu'ils ne se croisent pas. François Fillon interviendra donc mardi soir en compagnie notamment de Jean Lassale, ex MoDem, et candidat déclaré à la présidentielle mais sans passer par la case primaire.

Quant à Nicolas Sarkozy, il sera présent mercredi matin lors d'une autre « plénière politique » aux cotés de... Bruno Le Maire, le député (LR) de l'Eure ancien ministre de l'Agriculture de... Nicolas Sarkozy et lui aussi candidat à la primaire. Heureusement, Jean-Marie Le Guen, l'actuel secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement sera là également pour servir d'arbitre des élégances et pour recevoir les coups !

Pour sa part, Alain Juppé interviendra mercredi soir en compagnie de Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris et... candidate à la primaire du PS et de Rama Yade... ex UDI et... candidate à l'élection présidentielle sans passer par la case primaire.

Pierre Gattaz doit certainement se dire qu'avec autant de candidats potentiels invités, il y en aura bien un dans le tas qui finira à l'Elysée. D'ailleurs, le décrié ministre de l'Économie Emmanuel Macron sera également présent à l'université du Medef. Et lui s'y verrait bien aussi... un jour.