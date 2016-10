La qualité de vie au travail, ce "levier de compétitivité négligé" en France

Des salariés moins autonomes, qui répètent les mêmes tâches à longueur de journée ----ces fameux "jobs à la con" ou boring jobs en anglais- et doivent produire toujours plus. Indéniablement, la qualité de vie au travail -un concept qui englobe entre autres le travail lui-même, son organisation, le système hiérarchique, le pouvoir d'agir des individus- s'est dégradée en France au cours des dernières décennies. Le pays et ses entreprises pourraient pourtant gagner à s'intéresser davantage à cette problématique, "levier négligé de compétitivité", selon un rapport réalisé par le think tank Terra Nova, la Fabrique de l'industrie et l'Aract Île-de-France ( Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail et publié mardi 11 octobre.

"La France a des marges de progression en matière de qualité du travail et des conditions de travail. L'autonomie ressentie y a récemment régressé, la distance hiérarchique est exceptionnellement forte, la confiance trop limitée et le contrôle par la hiérarchie pesant", déplore le rapport.

| Opinion L'absurdité cachée du bien-être au travail

Régression

"Il y a 15 ans, les débats portait sur la souffrance au travail. Il y a 10 ans, on se préoccupait de la prévention des risques psychosociaux" à l'époque où une vague de suicides frappait les plus grandes entreprises français (France Télécoms et Renault, notamment, ndlr), a rappelé lors de la conférence de presse de présentation mardi 11 octobre Martin Richer, responsable du pôle "Affaires sociales" de Terra Nova et co-auteur du rapport.

"Aujourd'hui, on parle de la qualité de vie parce que la réponse est dans l'entreprise, dans l'organisation du travail."

"Après des progrès enregistrés dans les années 1970, avec un gros développement dans l'autonomie du travail, [...] une inflexion a été enregistrée à compter du milieu des années 1980, époque à partir de laquelle les entreprises ont été mises sous le contrôle d'objectifs de rentabilité", explique Martin Richer. À tel point que la France se retrouve aujourd'hui dans une "phase de régression de l'autonomie, atypique de l'après-guerre" (voir graphique). Et d'ajouter :

"Les managers ne savent plus comment se fait le travail" et s'arment de "reportings et chiffres pour se rassurer". "Il n'y a que les résultats qui comptent, plus les moyens de les atteindre."

D'après une analyse des enquêtes de la Dares (l'organisme chargé des études statistiques rattaché au ministère du Travail) sur les conditions de travail entre 1998 et 2013, un nombre croissant de salariés (+5,1 point à 19,3%) ont déclaré que leurs supérieurs leurs disaient comment faire leur travail. Les enquêtes montrent en outre une forte augmentation du rythme de travail imposé (+10,8 points à 35,3% sur l'ensemble) depuis 2005, année où cette statistique a été mise en place.

| Lire Ces salariés qui refusent d'exécuter leur travail

Pas étonnant alors qu'au sein de l'Union européenne, les salariés français s'affichent comme les moins engagés au travail (9% contre 15% pour l'Allemagne et 21% pour le Danemark, premier), selon une étude réalisée en 2013 par l'Institut Gallup. Les Français se disent par ailleurs en nette majorité (62%, selon un baromètre Ipsos de 2012) stressés par leur travail. Un stress qui a un coût économique annuel estimé au minimum entre 2 et 3 milliards d'euros (chiffres 2007) mais qui pourrait facilement être réduit. Pour chaque euro investit dans la prévention des risques psychosociaux (RPS), les économies de coût vont jusqu'à 13,62 euros, selon le projet européen "Matrix" qui a suivi pendant un an plusieurs entreprises dans différents pays, cité dans l'étude Calcul des coûts du stress lié au travail et des risques psychosociaux, réalisée en 2014 par l'Agence européenne pour la sécurité au travail (EU-Osha).

Un concept négligé ou mal appliqué

D'après le rapport, l'autonomie au travail repose sur trois dimensions : les tâches à exécuter, la coopération et la gouvernance. Les trois organisations "modernes" de l'organisation du travail se concentrant chacune sur une dimension donnée, respectivement :

le "lean management" (respectueux des ressources qui produit avec le moins de ressources humaines et naturelles possibles)

l'entreprise "libérée" (allègement des contrôles, suppression des variables et primes comme source de motivation, importance accordée à l'écoute)

l'entreprise "responsable" (optimise ses impacts positifs sur la société et l'environnement, veille à la qualité des relations avec les parties prenantes).

| Lire aussi Comment le numérique est en train de révolutionner l'organisation du travail

Ces axes de travail ne sont pas ignorés par les entreprises françaises -les 11 entreprises interrogées dans l'étude (dont BlablaCar, Airbus et Booking) pratiquent une forme ou une autre de gestion progressiste- mais elles ne le considèrent pas par réflexe comme un "pilier stratégique", reconnaît Emilie Bourdu, co-auteure du rapport et membre de la Fabrique de l'industrie. Ce genre de pratique est pourtant courant dans les entreprises de secteurs porteurs, comme les nouvelles technologies. Les entreprises de la Silicon Valley doivent ainsi rivaliser d'ingéniosité pour attirer les ingénieurs, qui disposent d'un large éventail de choix.

| Lire aussi Les secrets de ces entreprises qui font rêver leurs employés

En France, on a pu observer un "gouffre abyssal entre théorie et mise en œuvre", ce qui a notamment entraîné d'importantes suppressions de postes, regrette Max Richer, citant l'exemple d'Auchan qui a lancé en 2014 un plan de modernisation entraînant la réduction d'un quart de son nombre total de cadres. Par ailleurs, selon le rapport :

"Le développement de l'autonomie se heurte à un autre point faible de la relation de travail en France : sa très forte imprégnation de distance hiérarchique."

Celui-ci souligne que l'Hexagone s'est ainsi vu attribuer par le psychologue et sociologue néerlandais Geert Hofstede un indice synthétique de distance hiérarchique nettement supérieur à la moyenne mondiale (68 contre 57, le score maximum étant 100), loin devant ses compétiteurs internationaux comme l'Italie (50), les États-Unis (40), la Grande-Bretagne (35) ou l'Allemagne (35 aussi).

"Forcément perdante dans la spirale descendante compétitivité/coût du travail", la France doit miser un maximum sur l'autonomie, estime Max Richer. "Il ne faut pas considérer le travail comme un coût mais comme une ressource", appuie Marie-Madeleine Pérétié, co-auteure du rapport et appartenant à l'Aract Île-de-France, qui souligne toutefois que "ce n'est pas l'autonomie mais la manière dont on y parvient qui compte".

>> Aller plus loin Coût du travail : les vraies raisons du problème français