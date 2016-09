Le salaire mensuel net médian dans le privé atteint 1.783 euros en 2014

En 2014, le salaire mensuel en équivalent temps plein d'une personne travaillant dans le secteur privé ou dans une entreprise publique est, en moyenne, de 2.957 euros bruts et de 2.225 euros nets des prélèvements (les cotisations sociales notamment) à la source, selon une étude de l'Insee. En euros courants, le salaire net moyen augmente de 1,0 %, après + 0,6 % en 2013. En euros constants (c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation), il augmente de 0,5 % après deux années de baisse (-0,3 % en 2013 et -0,4 % en 2012), en lien notamment avec le ralentissement de l'inflation (+0,5 % en 2014). Le salaire net moyen augmente pour chaque catégorie socioprofessionnelle, et plus particulièrement pour les employés (0,7%), du fait de la hausse du Smic intervenue le 1er janvier. Pour les ouvriers la progression est de 0,4% et pour les cadres elle atteint également 0,4% toujours en euros constants.

Le salaire net moyen en plus forte progression dans l'Industrie

A noter qu'à caractéristiques strictement identiques (secteur d'activité, âge, catégorie socioprofessionnelle, condition d'emploi), l'écart de salaire moyen entre femmes et hommes continue de se réduire. Il atteint 9,6% en 2014, soit 0,3 point de moins qu'en 2013.

Par secteur, en euros constants, c'est dans l'industrie que le salaire net moyen augmente le plus (1,1%). En revanche, il baisse très légèrement dans la construction (- 0,1%). Dans les services aux entreprises, il croît de 0,8%. Mais si l'on ne tient pas compte des intérimaires - qui sont classés dans cette catégorie - alors le salaire net moyen dans les service progresse de 1%. L'évolution de la structure de la main-d'œuvre, notamment l'élévation tendancielle des qualifications, explique près de la moitié de la hausse du salaire moyen en 2014.

Le salaire net médian atteint 1.783 euros

S'agissant du salaire médian, la moitié des salariés gagnent moins de 1.783 euros nets par mois. Les salaires nets progressent à tous les niveaux de l'échelle salariale avec des hausses sensiblement plus marquées dans le haut de l'échelle. En conséquence, les inégalités de salaire augmentent dans la moitié haute et restent stables dans la moitié basse. Le salaire net moyen des personnes qui restent en place dans le même établissement d'une année sur l'autre, soit un peu plus d'un salarié du privé sur deux, augmente de 2,1 % en euros constants. Cela reflète les progressions de carrière de ce groupe où les contrats à durée indéterminée, les hommes et les salariés à temps complet sont surreprésentés.