Manuel Valls, un plan B crÃ©dible ?

Rassembler. Telle est désormais la priorité au sein de la majorité alors que la popularité de François Hollande, le chef de l'Etat pose question. Samedi, lors d'un meeting à Tours, Manuel Valls s'est posé en rassembleur de la gauche à quelques mois de l'élection présidentielle.

Afin d'éviter une cuisante élimination dès le premier tour, Manuel Valls a demandé à d'anciens membres du gouvernement de François Hollande de s'unir. "Je demande à Arnaud (Montebourg), Emmanuel (Macron), Benoît (Hamon), Aurélie (Filippetti) : qu'est ce qui nous sépare ? ", a déclaré Manuel Valls depuis la tribune.

Un plan B crédible

Depuis quelques semaines, Manuel Valls se pose désormais en éventuel candidat du Parti socialiste au cas où François Hollande déciderait de ne pas se présenter. Pour certains caciques du PS, il est considéré par certains comme un plan B crédible.

"La gauche est la seule force capable de rassembler largement les Français au-delà des camps habituels. Ce sera l'enjeu du second tour. Nous devons y être, rien n'est acquis. Nous devons donc réagir, réagir vite, réagir pour cesser de subir, réagir maintenant pour ne pas mourir demain. Unité d'abord, loyauté ensuite, courage enfin", a ajouté Manuel Valls.

La popularité de François Hollande recule encore

Selon la baromètre Ifop-JDD, seuls 14% de Français sont satisfaits de François Hollande. C'est un point de pourcentage de moins qu'en septembre. Est ce un effet de la publication du troisième livre de "confessions" du chef de l'Etat ? A six mois de l'élection présidentielle, François Hollande a perdu la moitié de son socle électoral de 2012 (28%). Il est minoritaire dans toutes les catégories d'âge et de profession le plus souvent acquises à la gauche et même au PS (46%).