Quelles sont les incertitudes qui pèsent sur la croissance ?

Les prévisions de croissance du ministère de l'Economie et des Finances pour l'exercice 2017 ont été largement commentées. A raison. Si le PIB ne progresse pas de 1,5% en 2016 et en 2017, ou ne tutoie pas cet objectif, les engagements communautaires de la France en matière de réduction de déficit public seront difficilement tenus.

A Bercy, on affiche une certaine confiance et on balaie les doutes émis par un grand nombre d'économistes. Néanmoins, la prévision n'étant pas une science exacte, le ministère prévoit une série d'aléas qui pourrait dans le meilleur des cas relever le niveau de la croissance et, dans le pire des scénario, l'abaisser.

Bercy évoque deux chocs positifs

Dans le rapport économique et financier (REF) annexé au projet de loi de finances 2017 dévoilé mardi, Bercy présente ces aléas. Quels sont-ils ?

Bercy envisage deux chocs positifs sur l'économie française. Si la demande mondiale de biens adressée à la France augmente de 1% au début de l'année 2017, le PIB progresserait de 0,2% point supplémentaire l'année prochaine et l'année suivante et de de 0,25 point en 2019. L'emploi en profiterait également. Les créations de postes sont estimées à 9.000, 27.000 et 40.000 en 2017, 2018 et 2019.

Si le taux de change de l'euro contre toutes les monnaies se replie de 10%, ce sont des augmentations de 0,6, 1 et 1,2 point de PIB que Bercy anticipe entre 2017 et 2019. Les effets sur l'emploi seraient encore plus importants que si la demande mondiale adressée à la France augmentait de 1%. Selon le REF, dans cette hypothèse, toutes choses égales par ailleurs, l'économie française créerait 30.000 emplois en 2017, 85.000 emplois en 2018 et 149.000 emplois en 2019.

Hausse des cours du brut et remontée des taux d'intérêts

Bercy évoque également deux chocs négatifs et en mesure les effets potentiels. Si le prix du baril de brut augmente de 20 dollars au début de l'année prochaine, le PIB serait affecté négativement de 0,1 point à la fin de l'année, de 0,2 point en 2018 et de 0,2 en 2019. Sur l'emploi, les effets néfastes seraient les suivants : 3.000 destructions de postes en 2017, 28.000 en 2018 et 62.000 en 2019.

Et si les taux d'intérêt à court terme devaient augmenter de 100 points pendant deux ans ? Le PIB reculerait de 0,2 point en 2017, 0,3 point en 2018 et 0,1 point en 2019. Les suppressions d'emplois sont estimées à 10.000 en 2017, 36.000 en 2018 et 45.000 en 2019.

Certains pourront s'étonner de l'absence d'estimation chiffrée des conséquences du Brexit. Le REF explique que "l'ampleur des effets du referendum reste incertaine".