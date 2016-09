Quels sont les effets du CICE ?

Dans le domaine fiscal, c'est LA mesure phare du quinquennat de François Hollande. Grâce au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) qui permet aux entreprises d'alléger leur masse salariale pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC et dont le taux a été porté de 4% en 2014 à 6% en 2016 - il culminera à 7% l'année prochaine -, le gouvernement comptait relancer l'activité, l'emploi et l'investissement. Ni plus, ni moins. Ces objectifs ont-ils été atteints ?

Selon les conclusions d'un rapport piloté par France Stratégie, le think tank du gouvernement dédié à la prospective, rendues mercredi, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), a conduit à "une amélioration sensible des marges des entreprises" en 2013 et 2014. Après avoir touché un plancher inédit en 2014, à 29,7% de la valeur ajoutée, le taux de marge remonte en effet progressivement et devrait s'élever aux alentours de 32% en 2017.

Le gouvernement visait la création de 200.000 emplois

Outre un effet sur le taux de marge, le CICE aurait "probablement" permis de créer ou sauvegarder entre 50.000 et 100.000 emplois en 2013 et 2014. "Il s'agit de la première estimation chiffrée du comité, qui avait conclu l'an dernier que les effets sur l'emploi et l'investissement étaient à l'époque encore difficiles à évaluer", a indiqué Jean Pisani-Ferry, le commissaire général de France Stratégie.

Il a par ailleurs indiqué que ce nombre de créations d'emplois n'était "pas incompatible" avec les estimations données lors du lancement du dispositif par le gouvernement. L'exécutif tablait à terme sur la création de 200.000 emplois grâce au CICE. Une nouvelle estimation de ce dispositif entré en vigueur en 2014 sera dévoilée l'année prochaine.

Le ministère de l'Economie et des Finances est plutôt satisafait

Bercy a également commenté ces estimations, estimant que les effets sur l'emploi "semblent cohérents avec les estimations de court terme du gouvernement", dans une réaction transmise à l'AFP, jugeant que "compte-tenu de la montée en charge progressive du CICE, les effets sur l'emploi seront cette année forcément plus importants". "Ces premiers résultats nous confortent dans notre choix d'amplifier le CICE dans le projet de loi de finances 2017, ce qui soutiendra les créations d'emplois l'an prochain".

Pas d'impact sur l'investissement

En revanche, selon ce rapport, le CICE n'a pas eu d'impact de court terme sur l'investissement, la recherche-développement et les exportations. "Le CICE distribué en 2013 et 2014 pourrait dans les années à venir augmenter le niveau des exportations de l'ordre de deux points, grâce à l'amélioration de la compétitivité-prix des entreprises induite par la baisse des coûts de production", explique le rapport.

Et sur les salaires par tête? Peu d'effets ont été observés. "Il n'apparaît pas que les entreprises, jusqu'en 2014 tout au moins, aient eu tendance à ajuster leurs augmentations salariales et leurs niveaux de rémunérations à l'embauche pour maintenir certains salariés du côté de l'éligibilité au CICE", observe France Stratégie.

Un rapport coût/efficacité défavorable ?

Pour mémoire, en 2013 et en 2014, le montant des créances des entreprises, au titre du crédit d'impôt au titre des salaires versés l'année précédente, s'est élevé à 28,7 milliards d'euros, selon ce comité de suivi du CICE. Depuis son entrée en vigueur, le coût du CICE pour les finances publiques dépasse chaque année 10 milliards d'euros, ce qui en fait la plus importante dépense fiscale de l'Etat, très loin devant le crédit impôt recherche (CIR) dont le coût annuel avoisine les 5 milliards d'euros.

Si Bercy est satisfait, et si France Stratégie attend de nouvelles estimations pour éventuellement juger de l'efficacité de ce dispositif, d'autres institutions ont pointé du doigt son rapport coût/efficacité. C'est le cas du Sénat avec la publication en juillet d'un rapport explosif. S'il ne remet pas en cause l'effet du CICE sur la réduction du coût du travail et donc sur la compétitivité-prix du made in France, ce rapport rédigé par Marie-France Beaufils, la sénatrice communiste de l'Indre-et-Loire, membre de la Commission des Finances de la chambre haute du Parlement, estime que ce dispositif est mal calibré, citant le fait que le secteur manufacturier n'a capté que 19,4% des créances en 2014. Autre enseignement : près de 80% des entreprises ayant bénéficié du CICE réalisaient moins de 10% de leur chiffre d'affaires à l'international.

La sénatrice a également constaté que le CICE permettait surtout aux entreprises les plus fragiles de boucler les fins de mois. " Le CICE a pallié les défaillances des banques commerciales qui refusent d'accorder des prêts à court terme pour financer le besoin en fond de roulement des entreprises ayant des tensions de trésorerie ", constatait la sénatrice qui s'alarmait également de son coût pour les finances publiques.

"Sachant qu'il n'y a jamais eu d'étude d'impact de ce dispositif, la décision de relever de 6% à 7% le taux du CICE est dans ce contexte risquée pour les finances publiques ", indiquait l'élue. Pour l'instant, les conclusions de son rapport n'ont pas été prises en compte par le gouvernement.