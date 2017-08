Aléna : Etats-Unis, Canada et Mexique veulent négocier vite et bien

Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, qui étaient réunis cette semaine à Washington pour entamer la renégociation du traité de libre-échange nord américain (Aléna), se sont engagés dimanche à un "résultat ambitieux" et à une négociation rapide.

"L'étendue et le volume de propositions au cours de ce premier cycle de discussions reflètent l'engagement des trois pays à parvenir à un résultat ambitieux et ils montrent de nouveau l'importance de moderniser les règles régissant le plus grand traité de libre-échange du monde", ont-ils indiqué dimanche dans un communiqué commun.