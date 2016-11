La victoire de Trump avait été prédite par une intelligence artificielle

Encore une victoire de la machine sur l'Homme. Alors que la très large majorité des sondages donnaient Hilary Clinton vainqueur de l'élection présidentielle américaine - un sondage Reuters / Ipsos lui présidait même 90% de chance de remporter la Maison Blanche -, une intelligence artificielle avait prédit juste en voyant Donald Trump sortir en tête des urnes. Un fait qui pourrait être anecdotique si elle n'avait pas déjà prédit avec justesse les précédentes élections étasuniennes.

Développée par Sanjiv Rai, fondateur de la startup indienne Genic.ai, MogIA analyse 20 millions de points de données issues des réseaux sociaux (comme Twitter et Facebook) et plateformes de partages (à l'image de Youtube) aux États-Unis afin de réaliser des prédictions, racontait CNBC dans un article consacré au sujet publié fin octobre. Créée en 2004, l'IA, dont le nom s'inspire du héros Mowgli (Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling) qui apprend de son environnement, a jusqu'ici parfaitement prédit le résultat des primaires démocrates et républicaines.

D'après les données du programme, Donald Trump dépassait en nombre d'engagements (positifs ou négatifs) de 25% le pic de popularité atteint par Barack Obama en 2008. Dans une déclaration envoyé aux journalistes de CNBC, Sanjiv Rai soulignait ainsi :

"Si Trump perd, cela contredira la tendance des données pour la première fois au cours des 12 dernières années depuis que l'engagement sur Internet a vraiment commencé."

>> Lire notre dossier Présidentielle américaine 2016 : demain, quelle Amérique ?