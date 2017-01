Le FMI optimiste pour la croissance américaine sous Trump

Après une année 2016 qui, avec 3,1% attendus, devrait représenter la plus faible croissance mondiale depuis la crise financière de 2008-2009, le Fonds monétaire international (FMI) persévère dans ses prévisions, voyant toujours le produit intérieur brut mondial accélérer à +3,4% cette année et +3,6% en 2018.

S'agissant des Etats-Unis, le FMI délivre même un net message d'encouragement à la prochaine administration américaine, à 5 jours de l'entrée en fonctions de Donald Trump. La première économie mondiale voit ainsi ses prévisions de croissance relevées de 0,1 point cette année, à 2,3%, et, surtout de 0,4 point en 2018, à 2,5%, par rapport aux précédentes prévisions publiées il y a trois mois. Ce regain d'optimisme tient principalement à "la relance budgétaire" promise par le président élu américain qui s'est engagé à investir massivement dans les infrastructures, note le FMI tout en soulignant l'"incertitude" entourant encore son programme économique. Lors d'une conférence de presse, l'économiste en chef du FMI, Maurice Obstfeld, a ainsi formulé son avertissement:

"Si une augmentation de la demande alimentée par la politique budgétaire se heurte à des contraintes de capacités plus rigides, une trajectoire plus pentue d'évolution des taux d'intérêt sera nécessaire pour contenir l'inflation, le dollar s'appréciera fortement, la croissance réelle sera plus faible, la pression budgétaire augmentera et le déficit courant des Etats-Unis se creusera."