Le Women's Forum s'engage et passe à l'action

La réflexion menée pendant douze ans était incontournable. Mais dans un monde en transition, les femmes ne peuvent plus se limiter à exprimer leur vision : elles se doivent désormais de la traduire en action pour orienter le changement. Telle est la conviction qui a poussé la nouvelle directrice générale du Women's Forum for the Economy and Society, Chiara Corazza, avec l'aval de sa présidente Clara Gaymard, à renouveler la formule de l'organisation internationale, et de ses rencontres annuelles qui se tiennent depuis 2005 à Deauville.

En 2017, le "Davos des femmes" se placera ainsi sous le signe de l'engagement et de l'impact positif, ont annoncé mardi 5 septembre Clara Gaymard, Chiara Corazza et Anne-Gabrielle Heilbronner, secrétaire générale du groupe Publicis qui depuis 2009 détient le Women's Forum. Et afin de marquer cette volonté de grandir tout en profitant du pouvoir d'attraction de Paris, la 13e édition de ce meeting international made in France se tiendra à Paris - avec l'appui de la maire de la capitale Anne Hidalgo et de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse.

La diversité source d'idées nouvelles

Les quelque 2.000 délégué(e)s convié(e)s les 5 et 6 octobre au Carrousel du Louvre seront donc appelé(e)s à "oser" ouvrir la marche et coopérer dans la recherche de solutions face aux principaux défis auxquels l'ensemble des humains sont confrontés au XXIe siècle: l'impact des nouvelles technologies, l'urbanisation, le changement climatique, la montée des populismes etc. La diversité promue par le Women's Forum se veut source d'innovation en dehors des sujets les plus directement liés à la défense des droits des femmes, souligne en effet le communiqué de presse de présentation de l'événement.

Les orateurs dont la présence est d'ores et déjà confirmée comprennent d'ailleurs des personnalités françaises et étrangères du monde économique comme politique (de la PDG d'Engie Isabelle Kocher au Secrétaire général de l'OCDE José Angel Gurria), ainsi que des représentants de la société civile, "appelés à travailler ensemble", souligne Chiara Corazza. La nouvelle directrice a même prévu un hommage particulier à Simone Veil, décédée en juillet, "qui a osé tout au long de sa vie". La dynamique d'engagement lancée à Paris sera de surcroît désormais entretenue tout au long de l'année par une série de rendez-vous régionaux: le premier, qui s'est tenu à Rome en juin, a par exemple donné lieu à l'adoption d'une déclaration de soutien à l'Accord de Paris contre le réchauffement climatique.

40 PDG pour la diversité

Les 5 et 6 octobre, la promotion de l'égalité femmes-hommes au service de la performance d'entreprise fera toutefois l'objet, comme pendant les huit dernières années, d'une réflexion spécifique dans le cadre du CEO Champion: une échange de 40 PDG du monde entier autour des meilleures pratiques en matière de diversité - dont les conclusions seront rendue publiques. Et cette année sera célébré le 10e anniversaire de Rising Talents Initiative, le réseau de promotion de talents du forum, qui compte désormais plus de 200 femmes de 50 pays, et qui s'apprête à accueillir 13 nouvelles prometteuses leaders.