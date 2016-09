Manchester United : le club dévoile un solide bilan financier

Si la saison 2015-16 n'a pas été au niveau des attentes sur le plan sportif, en revanche, Manchester United a tenu ses promesses sur le plan financier. La direction de Manchester United a ainsi dévoilé un résultat net positif de l'ordre de 36,4 M£ après avoir connu une petite perte lors de l'exercice précédent ! Un résultat qui devrait néanmoins être affiné lors de la sortie du bilan annuel détaillé.

Le retour aux profits conséquents est notamment dû à la croissance importante du chiffre d'affaires opérationnel des Red Devils. A ce niveau, le club a dépassé ses propres objectifs : alors que la direction visait un CA opérationnel autour de 500 M£, le club a finalement enregistré des recettes à hauteur de 515,3 M£, soit un montant en hausse de 30,4% par rapport à la saison dernière alors qu'il ne prend pas encore en compte les nouveaux droits TV de Premier League !

Deux facteurs expliquent clairement cette hausse. Tout d'abord, l'entrée en vigueur du contrat avec Adidas a considérablement boosté les revenus commerciaux des Red Devils. Ces derniers sont passés de 196,9 à 268,3 M£ ! Dans le détail, les recettes de merchandising (comprenant le minimum garanti versé par Adidas sous forme d'enveloppe de sponsoring) ont crû de 31,6 M£ pour atteindre le niveau record de 97,3 M£. Durant le dernier exercice écoulé, Manchester United a également signé 14 nouveaux deals commerciaux, favorisant la hausse de revenus de sponsoring.

Le deuxième facteur est le retour du club en Champions League au cours de la saison 2015-16, stimulant les deux autres sources de recettes opérationnelles. Même si le club n'a pas réalisé un brillant parcourt, la présence de Manchester United en C1 a permis en grande partie d'accroître les droits TV du club de 30% et les revenus « matchday » de plus de 17%.

Manchester United prévoit une hausse de recettes en 2016-17

Seul ombre au tableau du bilan financier des Red Devils : le niveau d'endettement net du club a progressé durant cette saison 2015-16 malgré l'excellent résultat net présenté par le club. Au 30 juin 2016, Manchester United affiche une dette nette de 260,9 M£ contre 255,2 M£ un an plus tôt. Les détails au sujet de cette appréciation n'ont pas été divulgués pour le moment mais ce paramètre pourrait expliquer la baisse du titre Manchester United à la bourse de New York hier (-0,35%) malgré la publication d'un bon bilan financier.

Enfin, malgré son absence en C1 en cette saison 2016-17, les perspectives de croissance sont tout de même bonnes pour Manchester United. Le club prévoit de réaliser un chiffre d'affaires opérationnel compris entre 530 et 540 M£ pour l'exercice en cours. Une hausse qui sera notamment due à la réévaluation des contrats télévisuels négociés par la Premier League.

