Total en passe de signer son retour en Iran

Un consortium dirigé par le français Total - et comprenant le chinois National Petroleum Corp et la Compagnie nationale iranienne de pétrole - est en passe de signer un accord pour l'exploitation de champs gaziers iraniens. Une première depuis la levée partielle des sanctions internationales en début d'année."Total serait heureuse d'être la première compagnie pétrolière occidentale à signer un accord avec l'Iran", a déclaré le PDG de Total, Patrick Pouyanné, dans un entretien accordé à CNN Money, lundi.

Les parties concernées doivent convenir d'un accord de principe, mardi, pour le le développement de la phase 11 du champ gazier de Pars Sud, partagé entre l'Iran et le Qatar dans les eaux du Golfe et qui contient environ 14.000 milliards de m3 de gaz, soit 8% des réserves mondiales, a précisé à l'AFP un porte-parole du ministère iranien du Pétrole. Téhéran veut notamment développer cette phase 11 pour relier sa première usine de gaz naturel liquéfié (GNL) sur la côte du Golfe. L'accord final, d'un montant de 6 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros), devrait être conclu d'ici six mois.

Deuxième tentative douze ans après

Cette signature marquerait le retour de Total en Iran, où le groupe était présent avant le renforcement des sanctions contre ce pays en 2012. Huit ans plus tôt, le groupe français avait conclu un accord de principe avec l'Iran pour le développement de cette phase et pour la construction d'une usine de GNL censée traiter sa production. Mais cet accord n'avait jamais été finalisé.

(Avec AFP)