Total cède Atotech pour 3,2 milliards de dollars au fonds d'investissement Carlyle

Le géant pétrolier Total a annoncé vendredi matin qu'il cédait sa filiale allemande de chimie de métallisation Atotech (traitement des circuits imprimés) au fonds d'investissement américain Carlyle, confirmant ainsi les informations de plusieurs médias français. La transaction s'élève à 3,2 milliards de dollars (environ 2,86 milliards d'euros).

Cette opération, qui s'inscrit dans le plan de cession d'actifs non stratégiques du groupe pétrolier, doit maintenant être soumise au processus de consultation des représentants du personnel, et recevoir le feu vert des autorités de la concurrence, a précisé Total dans un communiqué, sans préciser quand la transaction pourrait être bouclée.

Abandon de la chimie de spécialités

Le processus de cession avait été lancé en mai. Les Echos rappelle qu'il a été marqué par "la défection d'importants candidats chinois, à l'instar du groupe de chimie Sinochem". La candidature des fonds britanniques Cinven et BC Partners a quant à elle été écartée.

Le groupe a lancé un plan de cessions d'actifs (visant à récolter 10 milliards de dollars entre 2015 et 2017) et a décidé de se désengager progressivement de la chimie de spécialités, jugée "non stratégique", après celle des engrais, composites et adhésifs. En 2015, Atotech avait réalisé un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros.