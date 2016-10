Journal de campagne : Sarkozy tacle Bayrou et Juppé a le sourire

A exactement un moi s du premier tour de la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy s'énerve. En retard dans les sondages face à Alain Juppé, il ne se prive plus de tacler ouvertement l'entourage de l'ancien premier ministre de Jacques Chirac. Ainsi, sur Europe 1, il s'en est pris au président du MoDem, François Bayrou, ainsi qu'à celui de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde qui a, lui aussi, apporté son soutyien à Alain Juppé :

« Je n'aime pas les gens qui participent à une compétition et qui en contestent les règles. Et je dis simplement à M. Bayrou et à M. Lagarde que si on soutient un candidat à la primaire, on s'engage à respecter la règle de la primaire. Et si jamais ce n'était pas le candidat qu'ils soutenaient qui gagnait, eh bien ils devraient respecter la règle de la primaire. C'est ça, la loyauté (...). Et puis la règle, c'est surtout de ne pas se servir, pour sortir du socialisme, de celui qui nous y a fait entrer »,