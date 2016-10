CETA : malgré les pressions, la Wallonie bloque tout

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (ou CETA, pour Comprehensive Economic Trade Agreement), qui a nécessité cinq ans de négociations, doit être ratifié par tous les Etats membres de l'UE pour entrer en vigueur.

Or, à Namur, ce vendredi, le Parlement de la région wallonne s'est opposé à la ratification de cet accord, ce qui pourrait empêcher sa mise en oeuvre.

La motion que les députés wallons ont adoptée (par 46 oui, 16 non et une abstention) demande à l'exécutif régional de ne pas déléguer ses pouvoirs au gouvernement belge pour signer le traité. Or, tous les autres pays concernés y sont favorables: le Canada et les 28 Etats-membres de l'UE, y compris le gouvernement fédéral belge.

Les ministres européens du Commerce doivent quant à eux l'approuver mardi à Luxembourg, avant la signature prévue le 27 octobre à Bruxelles, en présence du chef du gouvernement canadien Justin Trudeau. Or, le Premier ministre belge Charles Michel ne pourra donner son aval sans celui des trois parlements régionaux belges.

Pour rappel, la Belgique est constituée de trois régions, qui chacune possède son gouvernement et son parlement: Bruxelles-Capitale, Flandre, Wallonie. Mercredi, celui de Bruxelles-Capitale s'est prononcé "pour" le traité.

"Mettons-nous à table et discutons!" (Paul Magnette)

"Je ne donnerai pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera pas le CETA le 18 octobre."

Avec cette déclaration faite juste avant le vote, le chef du gouvernement wallon, le socialiste Paul Magnette, annonce clairement la couleur. Et la date qu'il cite du 18 octobre est celle de la réunion des ministres de l'UE à Luxembourg où le traité doit en principe être adopté par les 28 Etats membres.

"Je ne prends pas ceci comme un enterrement (du traité), mais comme une demande de rouvrir des négociations, en souhaitant qu'elle puisse être entendue par les dirigeants européens", a nuancé M. Magnette, en révélant avoir reçu ces derniers jours des appels téléphoniques notamment du président français François Hollande et du chef de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Le chef du gouvernement wallon, qui est attendu dans la journée à Paris, a toutefois assuré ne pas vouloir rejeter définitivement le traité. "Mettons-nous à table et discutons !", a-t-il proposé, selon l'agence Belga.

"Vous prenez en otage la Belgique"

Pendant le débat, les adversaires du CETA se sont dits inquiets des conséquences du traité pour les agriculteurs, le droit du travail, le respect de l'environnement et les pouvoirs des multinationales.

"Vous prenez en otage la Belgique et l'Europe. Comment rester crédibles si nous empêchons les 27 autres pays d'aller de l'avant, de placer l'Europe sur l'échiquier mondial (...) Vous allez transformer la Wallonie en Cuba de l'Europe", leur a lancé Virginie Defrang-Firket, membre du Mouvement Réformateur (MR), le parti libéral de centre-droit du premier ministre fédéral belge Charles Michel. La Wallonie est dirigée par une majorité dominée par le PS francophone qui a été exclu en 2014 du gouvernement fédéral par Charles Michel et le MR, seul parti francophone de la majorité fédérale. Dans les sondages, le PS wallon est concurrencé par la poussée forte du Parti du Travail (PTB), formation de gauche radicale très opposée au CETA. Lors du dernier sondage disponible, le PTB était crédité de 16 % des intentions de vote contre 25 % au PS.

Trudeau y va de ses mises en garde

Le Premier ministre Canadien Justin Trudeau, qui recevait son homologue français Manuel Valls, avait exhorté avec véhémence la veille l'Union européenne à approuver l'accord.

"C'est le moment pour l'Europe de décider à quoi sert l'Union européenne", a déclaré Justin Trudeau. "Si on trouve, dans une semaine ou deux, que l'Europe est incapable de signer une entente progressiste, commerciale, avec un pays comme le Canada, avec qui l'Europe pense-t-elle faire affaire dans les années à venir ?", s'est-il interrogé.

(Avec agences)