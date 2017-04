Schäuble vante les efforts de la Grèce

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a assuré samedi que son gouvernement allait "atteindre les objectifs" pour conclure le 22 mai un accord avec ses créanciers devant permettre le déblocage d'une nouvelle tranche de crédit à la Grèce.

"Le tableau général est que nous allons atteindre les objectifs pour obtenir la conclusion (d'un accord) le 22 mai", a déclaré M. Tsipras à Bruxelles, en référence à la date du prochain Eurogroupe, réunion des ministres des Finances de la Zone euro.

Les créditeurs de la Grèce, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international (FMI) ont repris mardi leur audit des réformes mises en oeuvre par la Grèce pour satisfaire ses créanciers.

Le porte-parole du gouvernement Dimitris Tzanakopoulos a déclaré qu'en cas d'accord, les réformes pourront être approuvées par le parlement d'ici le 15 mai.

Réduction des pensions de retraite

Sous la pression de ses créanciers, la Grèce a accepté en avril de réduire les pensions de retraite en 2019 et de diminuer les allègements fiscaux en 2020. Ces mesures doivent permettre des économies de quelque 3,6 milliards d'euros, condition à la poursuite du versement des prêts à la Grèce.

Cependant, M. Tsipras a déclaré qu'il ne procèderait pas à ces coupes sans engagement clair sur des mesures devant permettre un allègement de la dette de la Grèce.

Par ailleurs, des divergences subsistent concernant la dérégulation du marché du travail et la privatisation partielle de la compagnie de fourniture d'électricité PPC, deux sujets sensibles pour le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras.

Réunion à l'Eurogroupe le 22 mai

Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, estime que la Grèce a effectué de gros progrès sur la voie des réformes demandées par ses créanciers internationaux.

"Si le gouvernement grec respecte tous les accords, les ministres des Finances européens pourraient finir l'évaluation le 22 mai et permettre le déblocage de la prochaine tranche" d'aide (5,4 milliards d'euros, Ndlr), dit-il dans une interview à un groupe de journaux allemands publiée dimanche.

Interrogé sur ce qui motivait son optimisme, Wolfgang Schäuble a évoqué "la grande détermination" déployée durant les négociations et le fait que le gouvernement grec entend "adapter plus encore le système des retraites à la réalité économique"."Ce n'est pas facile, je le sais. Et il veut aussi améliorer la collecte de l'impôt pour faire en sorte que les rentrées fiscales augmentent à nouveau à partir de 2020", dit-il.

Les ministres des Finances de la zone euro, l'Eurogroupe, se réuniront le 22 mai à Bruxelles pour discuter des progrès réalisés par Athènes pour mettre en oeuvre les réformes exigées avant tout nouveau déblocage de fonds, soit environ sept milliards d'euros.

(Avec AFP et Reuters)