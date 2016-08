Résultats : Groupama résiste, Macif a plus de mal

Les deux groupes mutualistes Groupama et Macif ont publié ce mercredi leurs résultats semestriels. Groupama affiche un résultat opérationnel économique de 143 millions d'euros pour l'assurance, en hausse de 16 millions, pour un chiffre d'affaires stable à 9,2 milliards.

Si l'assurance dommages impactée par les "sinistres climatiques" (inondations), les résultats sont en revanche en hausse en assurance de personnes, grâce au développement des contrats santé et celui de l'assurance vie en unités de compte, plus rentable. Le résultat net du groupe est impacté par de moindres plus values et par des pertes au niveau de la holding sur des instruments de taux. Le résultat net est donc limité à 69 millions d'euros pour le premier semestre. Mais le bilan apparaît solide, avec un taux de couverture 'Solvabilité 2" de 239%.

Un semestre plus difficile pour Macif

Le groupe Macif a connu un semestre plus difficile. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,4% à périmètre constant, le groupe voit ses bénéfices tomber à 15 millions d'euros, contre 146 millions d'euros au premier semestre 2015.

Dans un communiqué, il avance deux explications: