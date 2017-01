Un iceberg de la taille du Jura va se détacher de la banquise en Antarctique

Le bloc de glace géant ne s'est pas encore complètement détaché de Larsen C, mais pourrait offrir un spectacle aussi désolant que celui de cet immense iceberg (64 km de long sur 17 km de large) qui s'était détaché en octobre 1999 de la banquise antarctique, ici aperçu dérivant au sud du Cap Horn. (Crédits : Reuters)

Jusqu'à récemment, la glace antarctique (pôle Sud) était bien moins touchée que la banquise arctique (pôle Nord) par le réchauffement climatique : mais celui-ci s'accélère plus vite que prévu et les scientifiques sont de plus en plus déboussolés par l'ampleur du phénomène.