Chômage : faut-il continuer à subventionner l'emploi ?

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et le Premier ministre Édouard Philippe affirment que les contrats aidés sont trop onéreux et inefficaces puisqu'ils n'auraient pas d'impact sur l'emploi durable. Le gouvernement Macron a ainsi demandé aux préfets de geler les emplois aidés du secteur marchand et de réduire drastiquement ceux du secteur non-marchand. Cette suppression précipitée laisse sur le carreau près de 280.000 travailleurs et fragilise un peu plus les services publics. Cette année, 293.000 emplois aidés sont donc programmés alors que 459.000 avaient été signés l'an dernier.

Les emplois aidés sont-ils inutiles ? Faut-il continuer à subventionner l'emploi ?

Pour en discuter, nous recevons Benjamin Amar, responsable de la CGT Val-de-Marne, Philippe Manière, essayiste, économiste et Valérie Debord, porte-parole LR, vice-présidente de la Région Grand Est.