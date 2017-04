Les Turcs vont-ils renoncer démocratiquement à la démocratie ?

Ce dimanche 16 avril, les Turcs sont appelés à aller voter pour le référendum constitutionnel organisé par le président Recep Tayyip Erdoğan. L'homme au pouvoir, qui multiplie les interventions publiques afin d'encourager ses citoyens à dire « oui », verrait ses pouvoirs considérablement renforcés en cas d'une issue favorable.

Cette révision de la Constitution qui est exposée comme un moyen « d'assurer la stabilité, lutter contre le terrorisme et empêcher l'éclatement du pays » doit permettre entre autres la suppression de la séparation des pouvoirs, du contrôle parlementaire, de la motion de censure et du Conseil des ministres, ce qui a de quoi inquiéter la communauté internationale.

Si la balance penche pour l'instant en faveur d'Erdoğan, le vote des Turcs à l'étranger pèsera aussi dans le décompte final. Quel sort prévoir à la démocratie turque ?

Afin d'en débattre, Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, Deniz Ünal, économiste au Centre d'Études des Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), et Guillaume Perrier, journaliste et spécialiste de la Turquie.