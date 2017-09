Loyers trop chers : à qui la faute ?

C'est ce qui s'appelle jeter un (deuxième) pavé dans la mare. En appelant « tous les propriétaires à baisser les loyers de 5 euros » par mois, Emmanuel Macron a déclenché la grogne des professionnels de l'immobilier. Cette décision est prise afin de compenser la baisse des APL, ALF et ALS, décidée pour fin 2017 par le gouvernement, et qui avait déjà provoqué la colère d'associations et de syndicats étudiants. Les deux partis demandent des mesures de fond et une réflexion sur l'ensemble du secteur immobilier, alors que le gouvernement travaille en ce moment même sur un projet de loi Logement qui doit être présenté en Conseil des ministres le 14 septembre prochain.

Michel Fréchet, président de la Confédération Générale du Logement, Bernard Cadeau, président du réseau ORPI, et Agnès Verdier-Molinié, directrice du think tank libéral iFRAP, sont nos invités pour débattre.